Зняття недоторканності з Порошенка: Корнієнко пояснив, як голосуватиме "Слуга народу"

Монобільшість підтримає зняття недоторканності з Петра Порошенка, якщо воно потрапить до порядку денного Верховної Ради. Однак кожен нардеп визначатиметься самостійно.

Всі мотивовані голосувати за зняття недоторканності, про це сказав перший заступник керівника фракції та голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю "НВ".

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Корнієнко зазначив, що таке рішення повинні підтримати всі депутати, тому що це "чесна позиція".

Ми відмовилися від недоторканності. По суті, це технічне голосування, коли просять зняти недоторканність для вчинення процесуальних дій. З 1 січня 2020 року, коли вступлять в силу зміни до Конституції, такі голосування будуть не потрібні,

– пояснив він.

Корнієнко пояснив, що про голосування за згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешту Порошенка буде винесена окрема ухвала фракції, як і під час інших важливих голосувань. При цьому депутати визначатимуться самостійно відповідно до "якості підозри" і "з інших політичних мотивах".

"Ми бачили голосування по Ярославу Дубневичу, коли група наших депутатів з якихось причин не підтримувала друге і третє голосування (зняття залучення і арешт – 24 канал). Було багато нарікань на якість подання з боку Генпрокуратури", – заступник голови фракції.

Він також зазначив, що, за інформацією з преси, підозра Порошенка перебуває в Генпрокуратурі і у нього немає інформації, коли її отримає апарат Верховної Ради.

Чому із Порошенка можуть зняти недоторканність?

ДБР спрямувало до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку. Стосується воно можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя. :

Порошенка підозрюють у діях, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади з боку представника влади.

Зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

У Генпрокуратурі зазначили, зо в документи можуть внести певні правки. Також слідчі ДБР кажуть. що скерували до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради щодо надання згоди на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності.

Порошенко називає проєкт підозри замовленням колишньої команди Януковича. П'ятий президент України наголошує, що справа не має юридичної ваги.

Зазначимо, Порошенко вже фігурує у щонайменше 12 кримінальних провадженнях. У всіх справах він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. Порошенко кілька разів ігнорував виклики до ДБР, пояснював це своїм перебуванням у залі засідань Верховної Ради.

Порошенка вже допитали за такими справами: