Снятие неприкосновенности с Порошенко: Корниенко объяснил, как будет голосовать "Слуга народа"

Монобольшинство поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко, если это попадет в повестку дня Верховной Рады. Однако каждый нардеп будет определяться самостоятельно.

Все мотивированы голосовать за снятие неприкосновенности, об этом сказал первый заместитель руководителя фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "НВ".

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Корниенко отметил, что такое решение должны поддержать все депутаты, потому что это "честная позиция".

Мы отказались от неприкосновенности. По сути, это техническое голосование, когда просят снять неприкосновенность для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны,

– пояснил он.

Корниенко пояснил, что о голосовании за согласие на привлечение к уголовной ответственности и аресте Порошенко будет вынесено отдельное определение фракции, как и во время других важных голосований. При этом депутаты будут определяться самостоятельно в соответствии к "качеству подозрения" и "из других политических мотивах".

"Мы видели голосование по Ярославу Дубневичу, когда группа наших депутатов по каким-то причинам не поддерживала второе и третье голосование (снятие привлечения и арест – 24 канал). Было много нареканий на качество представления со стороны Генпрокуратуры", – сказал заместитель главы фракции.

Он также отметил, что, по информации из прессы, подозрение Порошенко находится в Генпрокуратуре и у него нет информации, когда его получит аппарат Верховной Рады.

Почему с Порошенко могут снять неприкосновенность?

ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Касается оно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

Порошенко подозревают в действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти со стороны представителя власти.

Злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

В Генпрокуратуре отметили, что в документы могут внести определенные правки. Также следователи ГБР говорят, что направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду относительно предоставления согласия на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

Порошенко называет проект подозрения заказом бывшей команды Януковича. Пятый президент Украины отмечает, что дело не имеет юридического веса.

Отметим, Порошенко уже фигурирует в по меньшей мере 12 уголовных процессах. По всем делам он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали. Порошенко несколько раз игнорировал вызовы в ГБР, объяснял это своим пребыванием в зале заседаний Верховной Рады.

Порошенко уже допросили по таким делам: