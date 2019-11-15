В ГПУ есть несколько расследований, – Рябошапка о делах, где фигурирует Порошенко

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ расследует несколько производств, где фигурирует Петр Порошенко. Они связаны со злоупотреблением властью и служебным положением пятого президента.

Об этом он сказал в интервью изданию "Настоящее время". Он не отрицает, что большинство производств открыли после заявлений экс-заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

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"Если ГБР видит возможные признаки преступления, они не могут не открыть производство и не расследовать его. Некоторые расследования уже завершены, готовы проекты подозрений. Но пока на этой стадии они остановлены. Другие продолжаются. У нас в прокуратуре есть собственные расследования, связанные с бывшим президентом Украины. И они открыты не по обращению Портнова. По нашим собственным материалам", – рассказал генпрокурор.

Он вспомнил, что в деле об Иловайской трагедии Порошенко проходит как свидетель. Однако в ГПУ есть производства, в которых пятый президент может иметь другой процессуальный статус.

На вопрос журналиста, касается ли дело использования служебного положения или личного обогащения Порошенко, Рябошапка ответил: "Не совсем так... Я думаю, он вскоре сам все расскажет".

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В каких расследованиях фигурирует Петр Порошенко?

Сейчас ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Все они в основном открыты через заявления экс-главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова.

Порошенко фигурирует, в частности, в таких делах:

• "захват власти" в 2014 году;

• злоупотребление властью при отмене в 2016 году решения председателя одного из местных райгосадминистраций Николаевской области;

• фиктивная продажа завода "Кузница на Рыбальском", во время которой, по версии следствия, могло быть отмывание средств;

• возможное декларирование ложной информации.

Порошенко приходил на допросы в ГБР только 25 июля и в 12 августа. Однако проигнорировал их 3 сентября, 6 сентября и 10 сентября.

В каких делах Порошенко уже допросили?

• Национализация "Приватбанка".

• О захвате Россией украинских моряков в 2018 году.

• Об уголовном производстве, начатом НАБУ по подписанию и имплементации Минских соглашений.

• О судебной реформе.