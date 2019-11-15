10:41
15 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Медведев ставит пенсионеров на колени. Почему Ким Чен Ын дружит с Путиным
      Вєсті Кремля
      22:11, 14 ноября
      Вести.UA: Тимошенко вынесла приговор Зеленскому. Эпическое возвращении Онищенко
      Вєсті.UA
      20:39, 14 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ

      В ГПУ есть несколько расследований, – Рябошапка о делах, где фигурирует Порошенко

      52 Читати новину українською
      Руслан Рябошапка и Петр Порошенко
      Руслан Рябошапка и Петр Порошенко / Коллаж 24 канала

      Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ расследует несколько производств, где фигурирует Петр Порошенко. Они связаны со злоупотреблением властью и служебным положением пятого президента.

      Об этом он сказал в интервью изданию "Настоящее время". Он не отрицает, что большинство производств открыли после заявлений экс-заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

      Интересно! Кто из президентов Украины оставлял пост с самым низким рейтингом: неожиданные данные

      "Если ГБР видит возможные признаки преступления, они не могут не открыть производство и не расследовать его. Некоторые расследования уже завершены, готовы проекты подозрений. Но пока на этой стадии они остановлены. Другие продолжаются. У нас в прокуратуре есть собственные расследования, связанные с бывшим президентом Украины. И они открыты не по обращению Портнова. По нашим собственным материалам", – рассказал генпрокурор.

      Он вспомнил, что в деле об Иловайской трагедии Порошенко проходит как свидетель. Однако в ГПУ есть производства, в которых пятый президент может иметь другой процессуальный статус.

      На вопрос журналиста, касается ли дело использования служебного положения или личного обогащения Порошенко, Рябошапка ответил: "Не совсем так... Я думаю, он вскоре сам все расскажет".

      Важно! Сейчас для привлечения нардепов к уголовной ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

      В каких расследованиях фигурирует Петр Порошенко?

      Сейчас ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Все они в основном открыты через заявления экс-главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова.

      Порошенко фигурирует, в частности, в таких делах:

      • "захват власти" в 2014 году;
      злоупотребление властью при отмене в 2016 году решения председателя одного из местных райгосадминистраций Николаевской области;
      • фиктивная продажа завода "Кузница на Рыбальском", во время которой, по версии следствия, могло быть отмывание средств;
      • возможное декларирование ложной информации.

      Порошенко приходил на допросы в ГБР только 25 июля и в 12 августа. Однако проигнорировал их 3 сентября, 6 сентября и 10 сентября.

      В каких делах Порошенко уже допросили?

      • Национализация "Приватбанка".
      • О захвате Россией украинских моряков в 2018 году.
      • Об уголовном производстве, начатом НАБУ по подписанию и имплементации Минских соглашений.
      • О судебной реформе.

      blog_ava
      Задержание мужа Анны Скороход: кто такой Алексей Алякин и в чем его подозревают
      сегодня
      3023
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Расследования Государственное бюро расследований Руслан Рябошапка ГПУ Петр Порошенко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дело бракованных бронежилетов: почему активисты протестуют против задержания Марченко
      сегодня , 09:59 Дело бракованных бронежилетов: почему активисты протестуют против задержания Марченко
      Євгенія Мазур 386
      "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      сегодня , 08:40 "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      Блог Медіа 879
      Украина вырвала победу над Эстонией благодаря голу после рикошета в добавленное время: видео
      14 ноября , 21:06 Украина вырвала победу над Эстонией благодаря голу после рикошета в добавленное время: видео
      Ігор Саджениця 851
      Задержание мужа Анны Скороход: кто такой Алексей Алякин и в чем его подозревают
      сегодня , 08:33 Задержание мужа Анны Скороход: кто такой Алексей Алякин и в чем его подозревают
      Інна Жолобович 3022
      Дьявол в деталях: что интересного в бюджете-2020
      сегодня , 07:29 Дьявол в деталях: что интересного в бюджете-2020
      Ярослав Голобородько 440
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук