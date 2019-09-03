Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 3 августа. Пятый президент находится в сессионном зале Верховной Рады и занят работой нардепа.

Вместо Порошенко на допрос пришел его адвокат Игорь Головань, об этом сообщил директор ГБР Романа Труба на своем телеграмм-канале.

На допрос пятый президент должен прийти 3 сентября на 14:00 – в этот день действительно идет вторая сессия Верховной Рады.

Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного – он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале,

– написал Труба.

Адвокат Порошенко при этом подчеркнул, что "работа в парламенте является уважительной причиной (неявки – 24 канал)", пишет "Интерфакс".

Однако директор ГБР написал, что Порошенко направят повторную повестку на допрос. Труба также считает, что подобную аргументацию теперь "будут использовать, как клише для следующих неявок на следственные действия в ГБР".

Почему Порошенко вызвали в ГБР в этот раз?

По делу о злоупотреблении властью или служебным положением при отмене в 2016 году решения главы одной из местных райгосадминистраций Николаевской области. В нем говорится о зачислении 1500 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в земли запаса государственного значения, объяснила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет "Громадське".

В то же время адвокат пятого президента отметил, что сути производства им так и не объяснили.

Сегодня речь шла, насколько мы смогли понять из повестки, об издании одного из указов. Мы задали вопрос следователю еще 15 августа, чтобы они объяснили суть уголовного производства. Ответа мы не получили,

– сказал он.

Адвокат добавил, что в четырех производствах Порошенко вызвали в качестве свидетеля.