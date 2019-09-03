15:40
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Порошенко не прийшов на допит до ДБР

      361 Читать новость на русском
      Порошенко не прийшов на допит до ДБР
      Порошенко не прийшов на допит до ДБР / Getty images

      Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань 3 серпня. П'ятий президент перебуває у сесійній залі Верховної Ради і зайнятий роботою нардепа.

      Замість Порошенка на допит прийшов його адвокат Ігор Головань, про це повідомив директора ДБР Романа Труба у своєму телеграм–каналі. 

      На допит п'ятий президент мав прийти 3 вересня на 14:00 – у цей цей день справді триває дурга сесія Верховної Ради.

      Порошенко сьогодні не з’явився на допит в ДБР. Прийшов його адвокат, пояснив причину неявки свого підзахисного – він тепер народний депутат України і працює в сесійній залі,
      – написав Труба. 

      Адвокат Порошенка при цьому наголосив, що "робота у парламенті є поважною причиною (неявки – 24 канал)", пише "Інтерфакс". 

      Однак директор ДБР написав, що Порошенку направлять повторну повістку на допит. Труба також вважає, що подібну аргументацію тепер "використовуватимуть, як кліше для наступних неявок на слідчі дії до ДБР".

      Чому Порошенка викликали до ДБР цього разу? 

      У справі щодо зловживання владою або службовим становищем під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області. У ньому мовиться про зарахування 1500 гектарів земель сільськогосподарського призначення до земель запасу державного значення, пояснила речниця ДБР Анжеліка Іванова, пише "Громадське". 

      Водночас адвокат п'ятого президента зазначив, що суті провадження їм так і не пояснили. 

      Сьогодні йшлося, наскільки ми змогли зрозуміти з повістки, про видання одного з указів. Ми поставили запитання слідчому ще 15 серпня, щоб вони пояснили суть кримінального провадження. Відповіді ми не отримали,
      – сказав він. 

      Адвокат додав, що в чотирьох провадженнях Порошенка викликали як свідка.

      blog_ava
      Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      сьогодні
      15025
      Теги: Новини політики Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
      сьогодні , 15:00 Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
      Борис Немировський 671
      Ціни у новобудовах Львова: як змінились у серпні
      сьогодні , 14:16 Ціни у новобудовах Львова: як змінились у серпні
      3151
      Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      сьогодні , 12:54 Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      15025
      Обмен пленными: почему Зеленский оказался в страшной ситуации
      сьогодні , 12:00 Обмен пленными: почему Зеленский оказался в страшной ситуации
      Блог Медіа 4183
      Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності: список
      сьогодні , 11:55 Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності: список
      21684
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук