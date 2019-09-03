Порошенко не прийшов на допит до ДБР

Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань 3 серпня. П'ятий президент перебуває у сесійній залі Верховної Ради і зайнятий роботою нардепа.

Замість Порошенка на допит прийшов його адвокат Ігор Головань, про це повідомив директора ДБР Романа Труба у своєму телеграм–каналі.

На допит п'ятий президент мав прийти 3 вересня на 14:00 – у цей цей день справді триває дурга сесія Верховної Ради.

Порошенко сьогодні не з’явився на допит в ДБР. Прийшов його адвокат, пояснив причину неявки свого підзахисного – він тепер народний депутат України і працює в сесійній залі,

– написав Труба.

Адвокат Порошенка при цьому наголосив, що "робота у парламенті є поважною причиною (неявки – 24 канал)", пише "Інтерфакс".

Однак директор ДБР написав, що Порошенку направлять повторну повістку на допит. Труба також вважає, що подібну аргументацію тепер "використовуватимуть, як кліше для наступних неявок на слідчі дії до ДБР".

Чому Порошенка викликали до ДБР цього разу?

У справі щодо зловживання владою або службовим становищем під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області. У ньому мовиться про зарахування 1500 гектарів земель сільськогосподарського призначення до земель запасу державного значення, пояснила речниця ДБР Анжеліка Іванова, пише "Громадське".

Водночас адвокат п'ятого президента зазначив, що суті провадження їм так і не пояснили.

Сьогодні йшлося, наскільки ми змогли зрозуміти з повістки, про видання одного з указів. Ми поставили запитання слідчому ще 15 серпня, щоб вони пояснили суть кримінального провадження. Відповіді ми не отримали,

– сказав він.

Адвокат додав, що в чотирьох провадженнях Порошенка викликали як свідка.