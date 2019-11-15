В ГПУ є декілька розслідувань, – Рябошапка про справи, де фігурує Порошенко
Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що ГПУ розслідує декілька проваджень, де фігурує Петро Порошенко. Вони пов’язані зі зловживанням владою та службовим становищем п'ятого президента.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Настоящее время". Він не заперечує, що більшість проваджень відкрили після заяв ексзаступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
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"Якщо ДБР бачить можливі ознаки злочину, вони не можуть не відкрити провадження і не розслідувати його. Деякі розслідування вже завершені, готові проєкти підозр. Але поки на цій стадії вони зупинені. Інші тривають. У нас в прокуратурі є власні розслідування, пов'язані з колишнім президентом України. І вони відкриті не за зверненням Портнова. За нашими власними матеріалами", – розповів генпрокурор.
Він пригадав, що в справі про Іловайську трагедію, Порошенко проходить як свідок. Однак в ГПУ є провадження, в яких п'ятий президент може мати інший процесуальний статус.
На запитання журналіста, чи стосується справа щодо використання службового становища особистого збагачення Порошенка, Рябошапка відповів: "Не зовсім так... Я думаю, він незабаром сам все розповість".
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В розслідуваннях фігурує Петро Порошенко?
Нині ДБР веде щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Всі вони здебільшого відкриті через заяви ексголови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.
Порошенко фігурує, зокрема, у таких справах:
• "захоплення влади" у 2014 році;
• зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області;
• фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів;
• можливе декларування неправдивої інформації.
Порошенко приходив на допити до ДБР лише 25 липня та 12 серпня. Однак проігнорував їх 3 вересня, 6 вересня та 10 вересня.
В яких справах Порошенка вже допитали?
• Націоналізація "Приватбанку".
• Про захоплення Росією українських моряків у 2018.
• Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.
• Про судову реформу.