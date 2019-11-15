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      В ГПУ є декілька розслідувань, – Рябошапка про справи, де фігурує Порошенко

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      Руслан Рябошапка та Петро Порошенко
      Руслан Рябошапка та Петро Порошенко / Колаж 24 каналу

      Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що ГПУ розслідує декілька проваджень, де фігурує Петро Порошенко. Вони пов’язані зі зловживанням владою та службовим становищем п'ятого президента.

      Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Настоящее время". Він не заперечує, що більшість проваджень відкрили після заяв ексзаступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

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      "Якщо ДБР бачить можливі ознаки злочину, вони не можуть не відкрити провадження і не розслідувати його. Деякі розслідування вже завершені, готові проєкти підозр. Але поки на цій стадії вони зупинені. Інші тривають. У нас в прокуратурі є власні розслідування, пов'язані з колишнім президентом України. І вони відкриті не за зверненням Портнова. За нашими власними матеріалами", – розповів генпрокурор.

      Він пригадав, що в справі про Іловайську трагедію, Порошенко проходить як свідок. Однак в ГПУ є провадження, в яких п'ятий президент може мати інший процесуальний статус.

      На запитання журналіста, чи стосується справа щодо використання службового становища особистого збагачення Порошенка, Рябошапка відповів: "Не зовсім так... Я думаю, він незабаром сам все розповість". 

      Важливо! Нині для притягнення нардепів до кримінальної відповідальності необхідна згода Верховної Ради і внесення відповідного подання генпрокурора до парламенту.

      В розслідуваннях фігурує Петро Порошенко?

      Нині ДБР веде щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Всі вони здебільшого відкриті через заяви ексголови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.

      Порошенко фігурує, зокрема, у таких справах:

      "захоплення влади" у 2014 році;
      зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області;
      • фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів;
      • можливе декларування неправдивої інформації.

      Порошенко приходив на допити до ДБР лише 25 липня та 12 серпня. Однак проігнорував їх 3 вересня, 6 вересня та 10 вересня.

      В яких справах Порошенка вже допитали?

      • Націоналізація "Приватбанку".
      • Про захоплення Росією українських моряків у 2018.
      • Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.
      • Про судову реформу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Петро Порошенко ГПУ Руслан Рябошапка Державне бюро розслідувань Розслідування
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