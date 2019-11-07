Волкер натякнув, що команді Зеленського треба припинити переслідувати Порошенка
Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер натякав представникам ОПУ про те, щоб вони відмовилися від ідеї кримінального переслідування Петра Порошенка.
Повірений у справах США в Україні Вільяма Тейлор розповів про це під час закритих свідчень у США. Переклад опублікувала "Європейська правда".
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Тейлор та Волкер 14 вересня мали зустріч із радниками Зеленського Андрієм Єрмаком та Ігорем Новіковим.
Посол Волкер натякнув, що було б непогано не переслідувати 5 президента Порошенка. Тейлор сказав, що були дані та навіть дії, які свідчили, що команда Зеленського збирається переслідувати Порошенка за цілою низкою питань, приміром, через інцидент у Керченській протоці.
Президента Порошенка звинувачували у військових рішеннях, які він тоді прийняв,
– додав Тейлор.
За його словами, після цього Єрмак та Новіков дістали свої мобільні телефони та показали фотографії своїх родичів, які були вбиті чи поранені на Донбасі.
Вони показали це Курту і мені, сказавши: Порошенко у цьому винний,
– наголосив Тейлор.
Повірений у справах США в Україні вважає, що "у них на емоційному рівні глибока злість на Порошенка".
Це – одна з речей, що мотивують атаки та судові справи на Порошенка, але не єдина. Були й інші. Олігарх Коломойський, про якого я згадував раніше, теж має зуб на Порошенка,
– сказав посол.
Що відомо про справи у яких фігурує Порошенко?
У травні відразу по поверненню в Україну на Порошенка почав активно скаржитися колишній заступник голови Адміністрації президента Януковича – Андрій Портнов. Зокрема, він поскаржився до Держбюро розслідувань на нібито державну зраду Порошенка, його спробу захопити державну владу і перевищення влади та службових повноважень.
До речі: Порошенко вкотре проігнорував допит у ДБР: цього разу справа стосувалася поїздки на Мальдіви
Тепер ДБР розслідує щонайменше 13 кримінальних проваджень, де фігурує прізвище Порошенка. Тому його ледь не щодня викликають на допити у правоохоронні органи.
Зауважимо, що 17 вересня суд за клопотанням ДБР наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Порошенку. За його версією Портнова, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.
Через які справи Порошенка вже допитували у ДБР:
► Націоналізація "Приватбанку".
► Про захоплення Росією українських моряків у 2018.
► Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.
► Про судову реформу.