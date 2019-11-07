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      Волкер натякнув, що команді Зеленського треба припинити переслідувати Порошенка

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      Команді Зеленського треба припинити переслідувати Порошенка
      Команді Зеленського треба припинити переслідувати Порошенка / Колаж 24 каналу

      Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер натякав представникам ОПУ про те, щоб вони відмовилися від ідеї кримінального переслідування Петра Порошенка.

      Повірений у справах США в Україні Вільяма Тейлор розповів про це під час закритих свідчень у США. Переклад опублікувала "Європейська правда".

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      Тейлор та Волкер 14 вересня мали зустріч із радниками Зеленського Андрієм Єрмаком та Ігорем Новіковим.

      Посол Волкер натякнув, що було б непогано не переслідувати 5 президента Порошенка. Тейлор сказав, що були дані та навіть дії, які свідчили, що команда Зеленського збирається переслідувати Порошенка за цілою низкою питань, приміром, через інцидент у Керченській протоці.

      Президента Порошенка звинувачували у військових рішеннях, які він тоді прийняв,
      – додав Тейлор.

      За його словами, після цього Єрмак та Новіков дістали свої мобільні телефони та показали фотографії своїх родичів, які були вбиті чи поранені на Донбасі.

      Вони показали це Курту і мені, сказавши: Порошенко у цьому винний,
      – наголосив Тейлор.

      Повірений у справах США в Україні вважає, що "у них на емоційному рівні глибока злість на Порошенка".

      Це – одна з речей, що мотивують атаки та судові справи на Порошенка, але не єдина. Були й інші. Олігарх Коломойський, про якого я згадував раніше, теж має зуб на Порошенка,
      – сказав посол.

      Що відомо про справи у яких фігурує Порошенко?

      У травні відразу по поверненню в Україну на Порошенка почав активно скаржитися колишній заступник голови Адміністрації президента Януковича – Андрій Портнов. Зокрема, він поскаржився до Держбюро розслідувань на нібито державну зраду Порошенка, його спробу захопити державну владу і перевищення влади та службових повноважень.

      До речі: Порошенко вкотре проігнорував допит у ДБР: цього разу справа стосувалася поїздки на Мальдіви

      Тепер ДБР розслідує щонайменше 13 кримінальних проваджень, де фігурує прізвище Порошенка. Тому його ледь не щодня викликають на допити у правоохоронні органи.

      Зауважимо, що 17 вересня суд за клопотанням ДБР наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Порошенку. За його версією Портнова, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.

      Через які справи Порошенка вже допитували у ДБР:

      ► Націоналізація "Приватбанку".

      ► Про захоплення Росією українських моряків у 2018.

      ► Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.

      ► Про судову реформу.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини США Курт Волкер Ігор Коломойський Державне бюро розслідувань
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