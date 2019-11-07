Волкер намекнул, что команде Зеленского надо прекратить преследовать Порошенко
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намекал представителям ОПГ о том, чтобы они отказались от идеи уголовного преследования Петра Порошенко.
Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал об этом во время закрытых свидетельств в США. Перевод опубликовала "Европейская правда".
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Тейлор и Волкер 14 сентября встретились с советниками Зеленского Андреем Ермаком и Игорем Новиковым.
Посол Волкер намекнул, что было бы неплохо не преследовать 5 президента Порошенко. Тейлор сказал, что были данные и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например, из-за инцидента в Керченском проливе.
Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял,
– добавил Тейлор.
По его словам, после этого Ермак и Новиков получили свои мобильные телефоны и показали фотографии своих родственников, которые были убиты или ранены на Донбассе.
Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват,
– отметил Тейлор.
Поверенный в делах США в Украине считает, что "у них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко".
Это – одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский, о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко,
– сказал посол.
Что известно о делах, в которых фигурирует Порошенко?
В мае сразу по возвращению в Украину на Порошенко начал активно жаловаться бывший заместитель главы Администрации президента Януковича – Андрей Портнов. В частности, он пожаловался в Госбюро расследований на якобы государственную измену Порошенко, его попытку захватить государственную власть и превышение власти и служебных полномочий.
Кстати, Порошенко в который раз проигнорировал допрос в ГБР: на этот раз дело касалось поездки на Мальдивы
Теперь ГБР расследует по меньшей мере 13 уголовных производств, где фигурирует фамилия Порошенко. Поэтому его чуть ли не ежедневно вызывают на допросы в правоохранительные органы.
Заметим, что 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбацком", который ранее принадлежал Порошенко. По версии Портнова, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.
За какие дела Порошенко уже допрашивали в ГБР:
► Национализация "Приватбанка".
► О захвате Россией украинских моряков в 2018.
► О уголовном производстве, начатом НАБУ по подписанию и имплементации Минских соглашений.
► О судебной реформе.