Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента

Наразі налічується понад 10 кримінальних проваджень, де фігурує прізвище Петра Порошенка. Тому його ледь не щодня викликають на допити в правоохоронні органи. Чи можуть ці провадження "принести" п'ятому главі держави термін за ґратами або вилучення його активів – дізнавалася журналістка 24 каналу.

Виконати обіцянки

Справи, в яких наразі як свідок фігурує Порошенко, поки що розглядаються як частина загального тренду на справедливість та покарання корупціонерів і злочинців. Варто нагадати, що це – один із найбільших соціальних та електоральних запитів.

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Власне, саме такий мотив був одним із найвагоміших для багатьох виборців, які віддали свої голоси за Володимира Зеленського на президентських виборах і за "Слугу народу" на парламентських.

Чому Порошенко почав ходити на допити, дивіться тут:

Тож не дивно, що нинішня влада намагається бодай частково задовільнити цей суспільний запит і водночас виконати відповідні передвиборчі обіцянки щодо покарання корупціонерів, зрадників та одіозних представників минулої влади.

Так сталось, що усі негаразди, пов'язані з діями попередньої влади, асоціюють з персоною Порошенка. Власне, він і сам чимало зробив для того, щоб попередня влада цілком і повністю асоціювалась з ним і лише з ним,

– вважає політичний експерт Максим Вознюк.

Кулуарні домовленості

Не є таємницею, що парламентська більшість у Раді восьмого скликання, попередній склад уряду та суди були підконтрольними Порошенкові. Вознюк зауважує, що Порошенко зосередив у своїх руках усю владу, яку й уособлював, отже саме він і має відповідати за всі провали і негаразди, пов'язані з діями попередників.

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Водночас на думку директора Школи відповідальної політики Андрія Юсова, із відкритими кримінальними справами і публічними процесами паралельно існує кулуарна частина, яку ми не бачимо і де активну роль відіграє Ігор Коломойський. Юсов припускає, що Коломойський насправді може виступити певним гарантом для Петра Порошенка, але в обмін безумовно він захоче посилити своє положення. Це може відбутись і за рахунок активів, які пов'язують з Порошенком.

У цьому шквалі кримінальних проваджень видно політичну складову. Справи досить часто надумані, деякі з них стосуються навіть проходження наших кораблів через Керченську протоку, запровадження воєнного стану тощо,

– зазначає Андрій Юсов.

Приміром, справа щодо поїздки Порошенка та його сім'ї на Мальдіви за "підробними" паспортами, передовсім, орієнтована на підняття інформаційної хвилі. Безумовно, це дуже невигідно для Порошенка. Адже зайвий разе нагадує всім відпочинок президента на далекому курорті.



До Порошенка у правоохоронців чимало запитань / Фото 24 каналу

Андрій Юсов має сумніви, що ця справа має судові перспективи, бо на той момент Порошенко був президентом, який перебував під охороною, і будь-які схожі заходи можуть пояснюватись міркуваннями безпеки. Тому інформаційні й політичні бали в цих моментах можна набрати і навіть довести її до кінця, головне – як суспільство сприйме ймовірний результат.

Випробування "реформованим" судом

Водночас, Максим Вознюк наголошує, що окрім Порошенка, який безумовно має понести відповідальність за свої дії, як колишній глава держави, до відповідальності треба притягнути й інших людей, які обіймають конкретні посади (якщо, звісно, в їхніх діях будуть встановлені порушення, які доведуть в суді). Це потрібно, щоб справи не сприймались суспільством як політичне переслідування та вибіркове правосуддя.

Щодо перспектив Порошенка та справ, де він фігурує і за якими ходить на допити у ДБР, я не можу давати будь-які прогнози та оцінки – його причетність та вину мають встановлювати відповідні органи та суди,

– додає Максим Вознюк.

Щоправда, в цьому контексті виникає питання – до об'єктивності та неупередженості розслідування. А з цим у наших правоохоронних органах, прокуратурі та судах є традиційні проблеми.

Точка зору: Чи можна притягнути до відповідальності Порошенка по справі "Роттердам+"?

З іншого боку, в Порошенка справді є чимало зв'язків за кордоном, які він може задіяти. Окрім того, в західних країнах не заведено "наздоганяти" свого попередника, який демократичним шляхом передав тобі владу.



У Порошенка чимало зв'язків за кордоном, які він може задіяти / Фото 24 каналу

Для західних демократій головним маркером ефективності боротьби з корупцією є не те, як діюча влада наздоганяє попередників, а як вона розслідує факти корупції у власному оточенні. Тоді ми побачимо політичну спроможність нинішньої влади,

– говорить Андрій Юсов.

На підтвердження слів Юсова можна згадати нещодавнє звернення попереднього президента Польщі Олександра Квасневського, який застеріг Володимира Зеленського від переслідувань Порошенка. Це лише перший дзвіночок, а далі можуть бут й інші натяки з боку міжнародних партнерів про неприпустимість політичних переслідувань.

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Щоправда, як прокуратуру, так і суди мали б реформувати за часів п'ятого президента – власне, він переконував, що це й було зроблено. Тож тепер йому на собі доведеться відчути – чи насправді відбулась реформа. Адже в демократичній державі суди ухвалюють справедливі рішення, опираючись на букву закону, а не те, хто наразі при владі.