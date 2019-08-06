Кому вигідні справи проти Порошенка у ДБР: пояснення експерта

Про справу проти Петра Порошенка, поділ на комітети у партії "Слуга народу" та чи стане Медведчук головою Верховної Ради – в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олексій Мінаков.

Про справи проти Петра Порошенка

– Процес слідства розпочався саме за поданням Андрія Портнова, який повернувся до України. Очевидно, що він керує цей напрямок юридично-правового тиску на Петра Порошенка.

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– Яка перспектива? Така, що будуть очевидно знімати депутатську недоторканність, тому Порошенко не буде захищений від таких розслідувань.



Петро Порошенко

– З іншого боку команда Зеленського налаштована покарати когось показово, щоб продемонструвати, що вони карають корупціонерів. Тому що за останні п’ять років гучних справ не було. Тобто зараз є великий запит суспільства на те, щоб когось посадили нарешті за ґрати.

– В Порошенка великий антирейтинг, який є найбільшим серед усіх політиків. Навіть більший, аніж у Медведчука. Тому до нього є висока антипатія українців й це якраз дуже зручна жертва для "Зе-хижаків". А з іншого боку ми бачимо, що ДБР співпрацює вже дуже плідно з новою адміністрацією.

Про претендентів на комітети від "Слуги народу"

– Я не думаю, що українці взагалі знають попередніх керівників відповідних профільних комітетів Верховної Ради. І більше того, це немає якогось глобального значення в умовах, коли ми де-юре залишаємося парламентсько-президентською республікою. А де-факто всі рішення фактично будуть прийматися на Банковій саме в офісі президента. Й звідти будуть йти всі ініціативи, а не прийматися на рівні комітетів.

Хоча ці прізвища відомі, адже вони тісно пов’язані з тим, в якій сфері працює людина. Якщо ми кажемо про комітет закордонної діяльності, то це Богдан Яременко з команди Володимира Зеленського. Тому що він фахівець та дипломат в цій сфері.

– Якщо ми кажемо про комітет з медичної діяльності, то зрозуміло, що це Михайло Радуцький з клініки "Борис". Який також одночасно є претендентом на посаду міністра охорони здоров’я. Тобто ми бачимо, що "лавка запасних" така коротка, що особа претендує і на посаду голови комітету і на міністра.



Михайло Радуцький

– Суть в тому, що "Слуга народу" має більшість й нікого не питає куди кого призначати. Тобто вони самі вирішують й інші політичні сили не питають. На відкуп дадуть один-два комітети опозиції і на цьому все закінчиться.

– Один з комітетів (який можуть віддати опозиції – 24 канал) – це зі свободи слова, але буде паралельно існувати ще один, тобто фактично буде два паралельних комітети. Претендентом на посаду керівника буде Олександр Ткаченко, який є генеральним директором "1+1".



Олександр Ткаченко

Чи стане Медведчук головою Верховної Ради

– Керівників Верховної Ради вибирають за допомогою голосування. Однак, як приходять до цього голосування – це результат домовленостей. В нас нема регламентованої процедури, як номінують за тих, хто буде голосувати.

Буде проросійська "Опозиційна платформа – За життя" і буде, як мінімум, "Європейська солідарність" як проєвропейська сила. Коаліція між собою не зможе узгодити кандидатуру.

– Віктор Медведчук не зможе посісти посаду голови Верховної Ради. Це токсична фігура в усіх аспектах для більшості депутатів нового складу парламенту.

Які остаточні результати виборів до Верховної Ради?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%



Відтак, згідно з даними ЦВК, до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".



Скільки місць у парламенті отримають партії-переможці / Інфографіка 24 каналу

