23:40
30 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія у вогні. Чому в Навального з'явилась алергія
      Вєсті Кремля
      20:48, сьогодні
      Вєсті. UA: Ляшко став королем. Чого навчилися в "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:25, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Експерт пояснив, чому чоловіки голосували за "ЄС", а жінки за "Слугу народу"

      Актуальне інтерв'ю 193 Читать новость на русском

      Про спікерство Дмитра Разумкова, "Слугу народу" в Раді, соціологічні опитування про вподобання українців та фінансування партій з державного бюджету – про це розповів кандидат політичних наук Андрій Багінський.

      Спікерство Разумкова

      – Кандидатура Дмитра Разумкова може бути вдало підтримана у Раді, тому що це людина, яка фактично організовувала президентську кампанію Володимира Зеленського та парламентську "Слуги народу".

      Читайте також: Хто такий Дмитро Разумков: біографія потенційного спікера Ради

      – Зрозуміло, що Разумков розуміє, хто всі ці люди, які балотувалися і виграли вибори за мажоритарними округами і за якими критеріями потрапляли у список. Саме тому він розуміє, які можуть бути важелі впливу на кожного персонально та на весь колектив людей.

       

      Робота "Слуги народу" в Раді

      – 250 депутатів можуть бути умовно поділені на якійсь сектори, тому що навіть з точки зору голосування, кожен має прийти на роботу, у кожного має бути картка, кожен має розписатися у журналі. Тобто, все це треба реалізувати. Також усім зрозуміло, що фракція має внутрішньо неоднорідний характер і люди, які балотувалися на округах, мають різне походження. Це від можливих особистих контактіВ Зеленського до юристів та економістів.

      Читайте також: Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України

      слуга народу разумков вибори зеленський
      Топ-5 майбутніх нардепів від "Слуги народу" / інфографіка 24 каналу

      Політичні вподобання українців

      – "Європейська солідарність" використовувала елементи консервативної ідеології, навіть патріархальну. Не дивно, що саме чоловіки голосують за таку модель. Порошенко часто був в образі батька нації або принаймні він так хотів

      Варто уваги! Про Майдан, Крим, мову та Зеленського: інтерв'ю з керівником "Мамахохотала" Романом Грищуком

      – Партія "Слуга народу" – це справді щось нове і жінки шукають швидшої динамічної зміни, на відміну від чоловіків. Тут ще з зору соціологічних тенденцій, є традиційний електорат – це так звані електоральні ядра, коли сільська місцевість традиційно голосує за Юлію Тимошенко і "Батьківщину".

      Фінансування партій

      Було б добре, якби держава всіляко контролювала, куди йдуть гроші парії. Адже одна справа, коли ми фінансуємо один політичний проект і вони можуть зберігати при цьому деяку незалежність і автономність, а інша – коли держоргани не застосовують важелі, які дозволять зменшити тіньове фінансування. Якщо провести аудит, наприклад, рекламної кампанії на президентських чи парламентських виборів, то ми бачимо, що партії витрачають набагато більше, ніж декларують.

      Більше – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Як приготувати смачний пиріг з вишнею: простий рецепт випічки
      сьогодні
      13378
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Слуга народу Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 липня: Разумков може стати головою Ради та арешт танкера NEYMA
      сьогодні , 22:10 Головні новини 30 липня: Разумков може стати головою Ради та арешт танкера NEYMA
      433
      Штраф за украинские номера, атмосфера Освенцима и вода почасово: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:05 Штраф за украинские номера, атмосфера Освенцима и вода почасово: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
      сьогодні , 21:15 Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
      Анастасія Кушпіт 3192
      Від психіатра до пауерліфтера: хто став депутатом Ради 9-го скликання
      сьогодні , 20:35 Від психіатра до пауерліфтера: хто став депутатом Ради 9-го скликання
      Світлана Попова 6428
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні , 20:24 Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      14061
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук