Експерт пояснив, чому чоловіки голосували за "ЄС", а жінки за "Слугу народу"

Про спікерство Дмитра Разумкова, "Слугу народу" в Раді, соціологічні опитування про вподобання українців та фінансування партій з державного бюджету – про це розповів кандидат політичних наук Андрій Багінський.

– Кандидатура Дмитра Разумкова може бути вдало підтримана у Раді, тому що це людина, яка фактично організовувала президентську кампанію Володимира Зеленського та парламентську "Слуги народу".

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– Зрозуміло, що Разумков розуміє, хто всі ці люди, які балотувалися і виграли вибори за мажоритарними округами і за якими критеріями потрапляли у список. Саме тому він розуміє, які можуть бути важелі впливу на кожного персонально та на весь колектив людей.

Робота "Слуги народу" в Раді

– 250 депутатів можуть бути умовно поділені на якійсь сектори, тому що навіть з точки зору голосування, кожен має прийти на роботу, у кожного має бути картка, кожен має розписатися у журналі. Тобто, все це треба реалізувати. Також усім зрозуміло, що фракція має внутрішньо неоднорідний характер і люди, які балотувалися на округах, мають різне походження. Це від можливих особистих контактіВ Зеленського до юристів та економістів.

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Топ-5 майбутніх нардепів від "Слуги народу" / інфографіка 24 каналу

Політичні вподобання українців

– "Європейська солідарність" використовувала елементи консервативної ідеології, навіть патріархальну. Не дивно, що саме чоловіки голосують за таку модель. Порошенко часто був в образі батька нації або принаймні він так хотів

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– Партія "Слуга народу" – це справді щось нове і жінки шукають швидшої динамічної зміни, на відміну від чоловіків. Тут ще з зору соціологічних тенденцій, є традиційний електорат – це так звані електоральні ядра, коли сільська місцевість традиційно голосує за Юлію Тимошенко і "Батьківщину".

Фінансування партій

Було б добре, якби держава всіляко контролювала, куди йдуть гроші парії. Адже одна справа, коли ми фінансуємо один політичний проект і вони можуть зберігати при цьому деяку незалежність і автономність, а інша – коли держоргани не застосовують важелі, які дозволять зменшити тіньове фінансування. Якщо провести аудит, наприклад, рекламної кампанії на президентських чи парламентських виборів, то ми бачимо, що партії витрачають набагато більше, ніж декларують.

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