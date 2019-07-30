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      Які плюси та мінуси має держфінансування партій

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      У 2015 році з'явився закон про державне фінансування партій. Згідно з ним, політичні партії, що подолали межу у 2 і більше відсотків голосів виборців, отримують додаткові гроші на розвиток своєї політсили. Що передбачає цей закон та чи є у нього плюси – читайте далі.

      Що передбачає закон про держфінансування партій

      У вересні 2016-го партії отримали перше фінансування з бюджету, це відбулося після ухвалення змін до закону "Про політичні партії". Відтак політичні партії, що набрали на виборах понад 2%, отримують фінансування. Ці гроші йдуть з кишень простих українців, тобто з податків. Основна мета закону: зменшити вплив олігархів на молоді партії.

      Читайте також: Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів

      Як сказав кандидат політичних наук Андрій Багінський у прямому ефірі 24 каналу, цей закон мав би позитивні наслідки, якби держава чітко контролювала, куди йдуть гроші.

      Одна справа, коли ми фінансуємо один політичний проект і вони можуть зберігати при цьому деяку незалежність і автономність. А інша – коли держоргани не застосовують важелі, що дозволять зменшити тіньове фінансування,
      – наголосив Багінський.

      Він додав, що наразі в Україні існує гібридне фінансування. Це означає, що окрім офіційного фінансування партії, яке здійснюється коштом наших податків, є ще й тіньове. 


      Андрій Багінський

      Також кандидат політичних наук констатував, що в Україні є проблема з проросійськими партіями. Відтак і "Опоблок" і партія "Шарія", що відверто виступають проти України, отримують гроші українців. 

      Раніше звіти партій аналізували НАЗК. Насправді, для виборців не принципово, у який саме спосіб держава буде це контролювати, головна ціль – аби партії мали рівні можливості на виборах. Якщо казати про нові партії, то їх потрібно підтримувати не лише фінансово, але й усіляко стримувати ті політсили, на які олігархи витрачають набагато більші кошти. Тоді цей закон зможе запрацювати,
      – пояснив Андрій. 


      Які суми держфінансування отримають партії / Інфографіка 24 каналу

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      Джерело: 24 канал
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