Чи підтримають у Раді кандидатуру Разумкова на посаду спікера: відповідь експерта

Кандидатура Дмитра Разумкова може бути вдало підтримана у Раді, тому що це людина, яка фактично організовувала президентську кампанію Володимира Зеленського та парламентську "Слуги народу".

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив кандидат політичних наук Андрій Багінський.

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Він додав: зрозуміло, що Разумков розуміє, хто всі ці люди, які балотувалися і виграли вибори за мажоритарними округами і за якими критеріями потрапляли у список. Саме тому він розуміє, які можуть бути важелі впливу на кожного персонально та на весь колектив людей.

Цю кандидатуру можуть підтримати і в інших фракціях, тому що, зазвичай в українській політиці, коли з’являється новий президент, то він формує під себе більшість. Часто фракції зацікавлені підтримати ті чи інші рішення, щоб показати хороший настрій і спрямованість на деяку співпрацю. Тим більше, що вона буде у незвичному для нас форматі, тому що більшість формує одна партія,

– зазначив експерт.

Слуга народу планує створити монобільшість у парламенті. Відповідно, претендує на посади спікера і віце-спікера. За словами новообораного народного депутата від "Слуги народу" Давида Арахамії, головні посади у Верховній Раді займуть представники "Слуги народу". Спікером найімовірніше буде глава партії Дмитро Разумков, а посаду віце-спікера займе представник Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук.



Топ-5 майбутніх нардепів від "Слуги народу" / інфографіка 24 каналу