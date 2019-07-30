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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Хто стане головою і віце-спікером Ради: у "Слузі народу" назвали імена

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      Разумков може стати спікером Ради, а Стефанчук – віце-спікером
      Разумков може стати спікером Ради, а Стефанчук – віце-спікером / Колаж 24 Каналу

      Головні посади у Верховній Раді 9-го скликання займуть представники "Слуги народу". Так, спікером Ради найімовірніше буде глава партії Дмитро Разумков, а посаду віце-спікера займе представник Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук.

      Новообораний народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія у коментарі "Обозревателю" зауважив, що призначення Разумкова на посаду голови Ради підтримає більшість парламентаріїв.

      Читайте також: Земля, пенсія, освіта: Разумков озвучив позицію "Слуги народу"

      Я точно думаю, що буде Дмитро Разумков. Він найдостойніший кандидат. Правда, зараз він боїться наврочити, але в залі за нього буде щонайменше 250 рук "за",
      – заявив Арахамія.

      Політик відзначив, що Руслана Стефанчука скоріш за все призначать віце-спікером парламенту, а не головою фракції "Слуги народу", про що раніше писали ЗМІ.

      "Найімовірніше, буде на посаді віце-спікера. Він близький до законодавчої роботи, а тут потрібна координаційна робота", – впевнений майбутній нардеп.

      Також Арахамія підтвердив, що зараз на посаду голави фракції "Слуга народу" в парламенті є дві кандидатури: він і очільник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

      лідери партії
      Топ-5 майбутніх нардепів від "Слуги народу" / інфографіка 24 каналу

       

       

      Які результати парламенстьких виборів? Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%

      Згідно з даними ЦВК, до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".

      скільки місць матимуть партії у верховній раді 9-го скликання
      Як розподіляться місця у новій Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Слуга народу Верховна Рада Дмитро Разумков Руслан Стефанчук
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