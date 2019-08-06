Кому выгодны дела против Порошенко в ГБР: объяснение эксперта

О деле против Петра Порошенко, разделении на комитеты в партии "Слуга народа" и станет ли Медведчук вице-спикером Верховной Рады в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Алексей Минаков.

О делах против Петра Порошенко

– Процесс следствия начался именно по представлению Андрея Портнова, который вернулся в Украину. Очевидно, что он руководит это направление юридически-правового давления на Петра Порошенко.

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– Какая перспектива? Такая, что будут очевидно снимать депутатскую неприкосновенность, поэтому Порошенко не будет защищен от таких расследований.



Петр Порошенко

– С другой стороны команда Зеленского настроена наказать кого-то показательно, чтобы продемонстрировать, что они наказывают коррупционеров. Потому что за последние пять лет громких дел не было. То есть сейчас есть большой запрос общества на то, чтобы кого-то посадили наконец за решетку.

– У Порошенко большой антирейтинг, который является самым большим среди всех политиков. Даже больше, чем у Медведчука. Поэтому к нему есть высокая антипатия украинцев, и это как раз очень удобная жертва для "Зе-хищников". А с другой стороны мы видим, что ГБР очень плодотворно сотрудничает уже с новой администрацией.

О претендентах на комитеты от "Слуги народа"

– Я не думаю, что украинцы вообще знают предыдущих руководителей соответствующих профильных комитетов Верховной Рады. И более того, это не имеет какого-то глобального значения в условиях, когда мы де-юре остаемся парламентско-президентской республикой. А де-факто все решения будут приниматься на Банковой именно в офисе президента. И оттуда будут идти все инициативы, а не приниматься на уровне комитетов.

Хотя эти фамилии известны, ведь они тесно связаны с тем, в какой сфере работает человек. Если мы говорим о комитете заграничной деятельности, то это Богдан Яременко из команды Владимира Зеленского. Потому что он специалист и дипломат в этой сфере.

– Если мы говорим о комитете по медицинской деятельности, то понятно, что это Михаил Радуцкий из клиники "Борис". То есть мы видим, что "скамейка запасных" такая короткая, что лицо претендует и на должность председателя комитета и на министра.



Михаил Радуцкий

– Суть в том, что "Слуга народа" имеет большинство и никого не спрашивает, куда кого назначать. То есть они сами решают и другие политические силы не спрашивают. На откуп дадут один-два комитета оппозиции, и на этом все закончится.

– Один из комитетов (который могут отдать оппозиции – 24 канал) – это со свободы слова, но будет существовать параллельно еще один, то есть фактически будет два параллельных комитета. Претендентом на должность руководителя будет Александр Ткаченко, который является генеральным директором "1+1".



Александр Ткаченко

Станет ли Медведчук вице-спикером Верховной Рады

– Руководителей Верховной Рады выбирают с помощью голосования. Однако, как приходят к этому голосованию – это результат договоренностей. У нас нет регламентированной процедуры, как номинируют за тех, кто будет голосовать.

Будет пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" и будет, как минимум, "Европейская солидарность" как проевропейская сила. Коалиция между собой не сможет согласовать кандидатуру.

– Виктор Медведчук не сможет занять должность вице-спикера Верховной Рады. Это токсичная фигура в всех аспектах для большинства депутатов нового состава парламента.

Каковы окончательные результаты выборов в Верховную Раду?

Центральная избирательная комиссия завершила официальный подсчет голосов – лидирует партия "Слуга народа" с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "оппозиционная платформа - за жизнь" - у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%



Следовательно, согласно данным ЦИК, в Верховную Раду Украины попадают 254 депутата от "Слуги народа".



Сколько мест в парламенте получат партии-победители / Инфографика 24 канала