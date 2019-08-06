Станет ли Медведчук вице-спикером Верховной Рады: ответ политолога
После парламентских выборов главная интрига разворачивается вокруг поста вице-спикера, который отдадут оппозиции. Существует мнение, что занять это кресло может кум Путина Виктор Медведчук.
Политолог Алексей Минаков в эфире 24 канала пояснил, что руководителей Верховной Рады выбирают с помощью голосования.
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"Однако, как приходят до этого голосования – это результат договоренностей. У нас нет регламентированной процедуры, как номинируют за тех, кто будет голосовать", – сказал Минаков.
По его словам, оппозиция в Раде не будет консолидирована, а разобщена.
Будет пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" и будет, как минимум, "Европейская солидарность" как проевропейская сила. Коалиция между собой не сможет согласовать кандидатуру,
– пояснил эксперт.
Политолог считает, что Виктор Медведчук не сможет занять должность вице-спикера Верховной Рады.
"Это токчисная фигура в всех аспектах для большинства депутатов нового состава парламента", – сказал Минаков.
Каковы окончательные результаты выборов в Верховную Раду?
Центральная избирательная комиссия завершила официальный подсчет голосов – лидирует партия "Слуга народа" с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%
Следовательно, согласно данным ЦИК, в Верховную Раду Украины попадают 254 депутата от "Слуги народа".
Сколько мест в парламенте получат партии-победители / Инфографика 24 канала
Смотрите полное интервью с политологом Алексеем Минаковым:
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