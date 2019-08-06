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      Станет ли Медведчук вице-спикером Верховной Рады: ответ политолога

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      Станет ли Медведчук вице-спикером Верховной Рады
      Станет ли Медведчук вице-спикером Верховной Рады / provse.today

      После парламентских выборов главная интрига разворачивается вокруг поста вице-спикера, который отдадут оппозиции. Существует мнение, что занять это кресло может кум Путина Виктор Медведчук.

      Политолог Алексей Минаков в эфире 24 канала пояснил, что руководителей Верховной Рады выбирают с помощью голосования.

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      "Однако, как приходят до этого голосования – это результат договоренностей. У нас нет регламентированной процедуры, как номинируют за тех, кто будет голосовать", – сказал Минаков.

      По его словам, оппозиция в Раде не будет консолидирована, а разобщена.

      Будет пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" и будет, как минимум, "Европейская солидарность" как проевропейская сила. Коалиция между собой не сможет согласовать кандидатуру,
      – пояснил эксперт.

      Политолог считает, что Виктор Медведчук не сможет занять должность вице-спикера Верховной Рады.

      "Это токчисная фигура в всех аспектах для большинства депутатов нового состава парламента", – сказал Минаков.

      Каковы окончательные результаты выборов в Верховную Раду?

      Центральная избирательная комиссия завершила официальный подсчет голосов – лидирует партия "Слуга народа" с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%

      Следовательно, согласно данным ЦИК, в Верховную Раду Украины попадают 254 депутата от "Слуги народа".

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      Сколько мест в парламенте получат партии-победители / Инфографика 24 канала

      Смотрите полное интервью с политологом Алексеем Минаковым:

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Слуга народа Европейская солидарность Виктор Медведчук Оппозиционная платформа – За жизнь
      Источник: 24 канал
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