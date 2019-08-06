Чи стане Медведчук головою Верховної Ради: відповідь політолога

Після парламентських виборів головна інтрига розгортається навколо посади віце-спікера, яке віддадуть опозиції. Існує думка, що посісти це крісло може кум Путіна Віктор Медведчук.

Політолог Олексій Мінаков в ефірі 24 каналу пояснив, що керівників Верховної Ради вибирають за допомогою голосування.

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"Однак, як приходять до цього голосування – це результат домовленостей. В нас нема регламентованої процедури, як номінують за тих, хто буде голосувати", – сказав Мінаков.

За його словами, опозиція у Раді буде не консолідована, а роз'єднана.

Буде проросійська "Опозиційна платформа – За життя" і буде, як мінімум, "Європейська солідарність" як проєвропейська сила. Коаліція між собою не зможе узгодити кандидатуру,

– пояснив експерт.

Політолог вважає, що Віктор Медведчук не зможе посісти посаду голови Верховної Ради.

"Це токчисна фігура в усіх аспектах для більшості депутатів нового складу парламенту", – сказав Мінаков.

Які остаточні результати виборів до Верховної Ради?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%



Відтак, згідно з даними ЦВК, до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".



Скільки місць у парламенті отримають партії-переможці / Інфографіка 24 каналу