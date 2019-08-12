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      Порошенко прийшов на допит ДБР: фото

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      Петро Порошенко прийшов на допит ДБР
      Петро Порошенко прийшов на допит ДБР / 24 канал

      5 Президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Його планують допитати у справі щодо можливого ухиляння від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".

      Кореспондент 24 каналу повідомляє, що на Петра Порошенка чекали його прихильники, серед яких і син Михайло. Порошенко раніше заявляв, що розслідування ДБР проти телеканалу "Прямий" є посяганням на свободу слова.

      До слова: Чи можна притягнути до відповідальності Порошенка по справі "Роттердам+"?

      Син 5 президента відмовився давати коментарі журналістам. 

      Окрім прихильників, біля ДБР зібралися й противники Петра Порошенка. Люди прийшли з плакатами "Порошенко відібрав у сліпих санаторій".

      порошенко допит дбр
      Противники Петра Порошенка з плакатами біля ДБР/ Фото: 24 канал

      Наразі 5 український президент уже зайшов у буділю.

      25 липня Петро Порошенко вже був на допиті у ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському". Тоді він дав всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

      Важливо! Наразі Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях. Як зазначив генпрокурор Юрій Луценко, 5 президент проходить у всіх справах як свідок, підозр йому не вручали.

      Коли Порошенко вийшов з допиту, біля будівлі ДБР на капот авто п’ятого президента застрибнув чоловік. Його стягли охоронці Порошенка, зчинилася бійка і невідомий застосував газовий балончик до одного з охоронців. Сутичку вгамували.

      Цікаво: Кому вигідні справи проти Порошенка у ДБР: пояснення експерта

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      Теги: Президент України ЗМІ Розслідування Новини України Новини політики Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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