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      Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення каналу "Прямий": у ДБР відповіли

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      У ДБР відповіли на звинувачення Порошенка щодо захоплення "Прямого"
      У ДБР відповіли на звинувачення Порошенка щодо захоплення "Прямого" / Колаж 24 Каналу

      П'ятий президент України Петро Порошенко звинуватив Державне бюро розслідувань у спробі рейдерського захоплення телеканалу "Прямий". У відповідь на це відомство наголосило, що має провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу каналу і не намагається його захоплювати.

      Про це Порошенко сказав під час брифінгу щодо допиту в Державному бюро розслідувань. За його словами, допит був пов'язаний з ситуацією навколо "Прямого".

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      Події, які зараз розгортаються навколо "Прямого" дають мені всі підстави стверджувати, що ми маємо справу зі спробою рейдерського захоплення "Прямого" каналу. Ініціатором цього є пан Портнов. За його заявою, абсолютними припущеннями, які не мають нічого спільного з правдою, більше трьох місяців ДБР робить спробу тероризувати журналістів,
      – сказав політик.

      Попри це, Порошенко наголосив, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим".

      Попередній президент також закликав ДБР, СБУ і нову українську владу більше приділяти увагу не "Прямому", а захисту інформаційного простору від втручання держави-агресора Росії.

      Важливо! "Прямий"– український інформаційний канал, колишня назва якого "Тоніс". Його власником офіційно є Володимир Макеєнко. Проте, ЗМІ пишуть, що справжнім власником є п'ятий президент Петро Порошенко.

      Під час президентських виборів-2019 канал активно піарив діючу владу і президента Порошенка, та жорстко критикував його опонентів, передовсім Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.

      У відповідь на ці звинувачення, директор ДБР Роман Труба заявив, що відомство не намагається захопити канал, а розслідує можливе ухилення від сплати податків під час його продажу, пише "Українська правда".

      У ДБР немає жодного провадження, яке б стосувалося діяльності телеканалу "Прямий", тим паче, його редакційної політики, сплати податків телеканалом, роботи журналістів тощо. У нас є провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу Володимиру Макеєнку,
      – наголосив Труба.

      Він пояснив, що слідчі не перешкоджають роботі журналістів і ніколи такого не робитимуть.

      Що відомо про допит Порошенка у ДБР?Державне бюро розслідувань допитало 5 президента Петра Порошенка у справі щодо можливого ухиляння від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий". Допит тривав близько 2 годин. 

      Після допиту директор ДБР Роман Труба допустив, що наступний допит Порошенка пройде із застосуванням поліграфа. Порошенко, у відповідь на це заявив, що не довіряє ДБР і готовий пройти допит на поліграфі у прямому ефірі "Прямого".

      Зауважимо, наразі Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях. Як зазначив генпрокурор Юрій Луценко, п'ятий президент проходить у всіх справах як свідок, підозр йому не вручали.

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      Теги: Новини політики Новини України Розслідування Державне бюро розслідувань ЗМІ Петро Порошенко Роман Труба Податки Журналісти
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