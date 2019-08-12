Порошенко заявил о попытке рейдерского захвата канала "Прямой": в ГБР ответили

Пятый президент Украины Петр Порошенко обвинил Государственное бюро расследований в попытке рейдерского захвата телеканала "Прямой". В ответ на это ведомство подчеркнуло, что имеет производство в отношении возможного уклонения от уплаты налогов при продаже канала и не пытается его захватывать.

Об этом Порошенко сказал во время брифинга по допросу в Государственном бюро расследований. По его словам, допрос был связан с ситуацией вокруг "Прямого".

Смотрите также: После допроса Порошенко попытались забросать яйцами: видео

События, которые сейчас разворачиваются вокруг "Прямого" дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала. Инициатором этого является господин Портнов. По его заявлению, абсолютными предположениями, которые не имеют ничего общего с правдой, более трех месяцев ГБР делает попытку терроризировать журналистов,

– сказал политик.

Несмотря на это, Порошенко подчеркнул, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым".

Предыдущий президент также призвал ГБР, СБУ и новую украинскую власть больше уделять внимание не "Прямому", а защите информационного пространства от вмешательства государства-агрессора России.

Важно! "Прямой"– украинский информационный канал, прежнее название которого "Тонис". Его владельцем официально является Владимир Макеенко. Однако, СМИ пишут, что настоящим владельцем является пятый президент Петр Порошенко.



Во время президентских выборов-2019 канал активно пиарил действующую власть и президента Порошенко, и жестко критиковал его оппонентов, прежде всего, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.

В ответ на эти обвинения, директор ГБР Роман Труба заявил, что ведомство не пытается захватить канал, а расследует возможное уклонение от уплаты налогов при его продаже, пишет "Украинская правда".

В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов. У нас есть производство относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко,

– подчеркнул Труба.

Он пояснил, что следователи не препятствуют работе журналистов и никогда такого делать не будут.

Что известно о допросе Порошенко в ГБР?Государственное бюро расследований допросило 5 президента Петра Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Допрос длился около 2 часов.



После допроса директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко пройдет с применением полиграфа. Порошенко, в ответ на это заявил, что не доверяет ГБР и готов пройти допрос на полиграфе в прямом эфире "Прямого".



Заметим, сейчас Порошенко фигурирует в 11 уголовных процессах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, пятый президент проходит по всем делам как свидетель, подозрений ему не вручали.

Смотрите видео: Порошенко пришел в ГБР