Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал

Петро Порошенко таки має стосунок до телеканалу Прямий. Днями пішли чутки про скорочення фінансування на цьому телеканалі, через що його начебто має купити Медведчук. У нього, як ми знаємо, грошей тепер багато, то ж він ковтає один телеканал за одним. І щоб Прямий не закрився, його начебто і захотів підібрати кум Путіна.

Колектив телеканалу через це дуже збентежився і, щоб його якось заспокоїти, номінальний власник каналу екс-регіонал Володимир Макєєнко влаштував закриту зустріч із колективом. Куди запросив екс-президента Петра Порошенка, щоб поговорити про захист каналу від зазіхання проросійських сил.

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А чому саме Порошенка, хотілося б запитати? Чому інших лідерів партій також не запросили? Чому така вибірковість? А тому, що тепер можна вже не ховатися, і те, що сталося кілька років тому і було таємницею, тепер виходить на поверхню. Бо, раніше нагадаю, канал Прямий мав назву "Тоніс", і за президентства Януковича належав його старшому сину – Олександру.

А коли Янукович втік, канал "Тоніс" дивним чином не був конфіскований у державну власність, а опинився в руках Петра Олексійовича та його оточення.

При чому, ось яккий збіг – Януковичі добровільно відписали телеканал новому власнику, натомість, щодо них так і не було доведено до суду Генпрокуратурою жодної справи про корупцію.

А згодом "Тоніс" перейменували в "Прямий канал" і в нього почалося вливання скажених грошей, щоб системно вихваляти Петра Порошенка.



Петро Порошенко та телеканалі "Прямий"

Адже, наближалися президентські вибори і, що меншими ставали шанси Петра Олексійовича, тим більш знавіснілою ставала пропаганда Порошенка на "Прямому". І все більш ницою ставала критика конкурентів.

До речі, ви ж пам’ятаєте, що саме "Прямий канал" в розпал президентських перегонів почав розганяти тему про начебто наркотичну залежність Зеленського.

Телеканал "Прямий" та квартира для гірника

Але, навіть після виборів, ця фабрика телепропаганди не зупинилася. Ви, напевне, пам’ятаєте, як місяць тому в Червонограді на Львівщині сталася аварія на шахті "Лісова", де загинуло двоє шахтарів. Президент Зеленський приїхав на місце події і в нього виникла суперечка із журналісткою телеканалу "Прямий".

Після цього, канал "Прямий" зробив широкий жест: навіть не навпіл з президентом, а самостійно вони купили квартиру для родини загиблого гірника Михайла Павлика. Через це на каналі провели зйомки справжнього шоу, як благодійники з пропорошенківського медіа допомагають сім’ї загиблого шахтаря.

В процесі знайомства з удовою загиблого Михайла Павлика, ведучий Матвій Ганапольський цікавиться, як живе типова родина українського гірника.



Матвій Ганапольський та удова загиблого шахтаря

Виявляється, за багато років, український шахтар, маючи трьох дітей не може заробити собі на квартиру в невеликому містечку. І його родина змушена житло знімати. А коли родина втрачає батька, то вона й взагалі може опинитися на вулиці, через неможливість оплачувати оренду.

Шкода, що пан Ганапольській, як і його журналісти не розповідають чому в часи президента Порошенка українські шахтарі не стали жити краще. Не стали більше заробляти. І тільки в разі смерті гірника, коли до цього буде прикута суспільна увага, його родина може на щось розраховувати.

Звісно, добре, що канал "Прямий", який має гроші, вирішив частину з них витратити на підтримку родини загиблого Михайла Павлика. Тільки, ведучому варто було б додати, що ці гроші – насправді зовсім не гроші власника "Прямого каналу", і куплена квартира – зовсім не подарунок і не благодійність.

Те, що зробив "Прямий канал" – це повернення коштів, які насправді належать тисячам українських шахтарів, які в небезпечних умовах заробляють свій хліб, працюючи за копійки.

Вони могли б заробляти набагато більше, але мільярди гривень щороку вимивалися з бюджетів державних вугільних підприємств оточенням Порошенка. Зокрема, його смотрящім за вугільною галуззю Віталієм Кропачовим.



Віталій Кропачов

Бо фірми, які підконтрольні Кропачову практично монопольно постачали на державні шахти гірниче обладнання, засоби безпеки, запчастини для комбайнів і ще багато чого. За завищеними цінами, само собою.

Натомість, за заниженими цінами отримували з цих шахт вугілля, на яке накручували свою посередницьку націнку і везли на електростанції та металургійні заводи. Кладучи при цьому до кишені багатомільярдні суперприбутки, зароблені на рабській і небезпечній праці українських гірників.

І саме ці суперприбутки довзолили в тому числі фінансувати таку пропагандистську машину як "Прямий канал", тобто фактично на гроші вкрадені в українських гірників.

Саме тому українські гірники живуть бідно, а такий ведучий як Матвій Ганапольський може отримувати місячну зарплату за деякою інформацією, вдвічі більшу ніж вартість подарованої квартири родині червоноградського шахтаря.

Так що, за великим рахунком, такий дарунок канал "Прямий" мав робити тихо, скромно і з вибаченнями. Повертаючи те, що його власники забрали через корупційні схеми з кишень шахтарів.

Натомість, Ганапольський і кампанія зняли ціле багатосерійне шоу на сльозах і горі родичів загиблого гірника. А наостанок вони зробили ще з цієї трагедій зробили окремий рекламний ролик для свого каналу.

Ну а як там президент президент Зеленський, який теж пообіцяв допомогти родині загиблого гірника? Він виконав свою обіцянку?

Виявляється, тихо, без піару та реклами, Зеленський за свої кошти купив нову трикімнатну квартиру ось у цьому новому житловому комплексі в Червонограді.

Відео від телеканалу "Прямий" про подаровану квартиру:

І вже на день незалежності родина загиблого Михайла Павлика має переїхати в це нове помешкання. Відтак, у сім’ї тепер дві власні квартири: стара і нова.

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Втім, нам всім би хотілося щоб вони не діставалися шахтарським сім’ям такою ціною. І щоб їм не доводилося жити в злиднях, і щоб на цих злиднях ніхто цинічно не піарився, роздаючи у вигляді щедрих подарунків шматок від вкраденого. Сподіваємося, так і буде.