ГБР допросило Порошенко: детали

5 Президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Его около двух часов допрашивали по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Корреспондент 24 канала сообщает, что на Петра Порошенко ждали его сторонники, среди которых и сын Михаил, дочери Александра и Евгения. Порошенко ранее заявлял, что расследование ГБР против телеканала "Прямой" является посягательством на свободу слова.

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Кое-кто из сторонников держал символику партии "Европейская Солидарность", а также плакаты "Четвертая власть или пятая колонна?", "ГБР, чистите власть, а не медиа", "Свободе слова – Труба". Последнюю фразу дети скандировали. Сын 5 президента отказался давать комментарии журналистам.

Кроме сторонников, у ГБР собрались и противники Петра Порошенко. Люди пришли с плакатами "Порошенко отобрал у слепых санаторий".



Противники Петра Порошенко с плакатами возле ГБР / Фото: 24 канал

Допрос 5 украинского президента длился около 2 часов. Впоследствии Петр Порошенко оставил ГБР в сопровождении правоохранителей, от комментариев журналистам воздержался.

Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно – все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год,

– отметил директор ГБР Труба в Telegram.

В свою очередь адвокат Порошенко Игорь Головань утверждает, что Порошенко допрашивали в качестве свидетеля. Он добавил, что кроме того Порошенко "перевыполнил план", потому что принес дополнительные ответы на вопросы для предварительного допроса, касающегося продажи завода "Кузница на Рыбацком". Все остальные детали адвокат озвучивать отказался.

Смотрите видео из ГБР, куда Порошенко пришел на допрос

25 июля Петр Порошенко уже был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Тогда он дал все необходимые пояснения относительно прозрачности сделки купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском".

Важно! Сейчас Порошенко фигурирует в 11 уголовных процессах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, 5 президент проходит по всем делам как свидетель, подозрений ему не вручали.

Когда Порошенко вышел с допроса, возле здания ГБР на капот авто пятого президента запрыгнул мужчина. Его стащили охранники Порошенко, завязалась драка и неизвестный применил газовый баллончик к одному из охранников. Схватку уняли.

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