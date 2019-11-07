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      Порошенко переписує Roshen на сина: у компанії це підтвердили

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      Петро Порошенко активно переписує свій бізнес на сина Олексія
      Петро Порошенко активно переписує свій бізнес на сина Олексія / ua.korrespondent.net

      П'ятий президент та народний депутат України Петро Порошенко переписує свій кондитерський бізнес Roshen на сина Олексія. Частину свого бізнесу старший Порошенко вже переєрестрував.

      У самій корпорації Roshen не стали заперечувати цього факту, але наголосили, що про причини відомо лише бенефіціарним власникам, повідомляє видання "Новое время".

      Цікаво: Наслідки журналістських розслідувань: яку суму має виплатити "Рошен"

      Як відбуваєть переоформлення власності Roshen

      У своїй декларації перед звільненням з посади 20 травня Порошенко зазначав себе бенефіціарним власником ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія" (ЦЄКК) і залишався ним щонайменше до 1 жовтня.

      Як з'ясували аналітики Центру протидії корупції, станом на 6 листопада бенефіціаром компанії вже зазначено Олексія Порошенка. Це підтверджує Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Там вказано, що контроль над ЦЄКК перейшов до Порошенка-молодшого внаслідок отримання корпоративних прав на нідерландську Roshen Europe B.V., яка володіє 85% ЦЄКК.

      Цікавим є і те, що бенефіціарний власник почав змінюватися й у тих підприємств, де ЦЄКК є засновником. Зокрема, мовиться про такі компанії, як "Рошен де люкс", кондитерська корпорація "Рошен", "Рошен-Волинь", "Рошен Світ" та інші, які донедавна декларував старший Порошенко.

      Як зміна бенефіціара відобразилась у делараціях – на фото

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Петро Порошенко Олексій Порошенко Рошен
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