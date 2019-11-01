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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Наслідки журналістських розслідувань: яку суму має виплатити "Рошен"

      Схеми 370 Читать новость на русском

      "Схеми" розповіли найцікавіші історії про результати їхніх журналістських розслідувань і про те, як на них останнім часом реагували в Україні та світі.

      У 2016 році "Схеми" першими розповіли, як компанія Бісквітний комплекс "Рошен", а це один із підрозділів корпорації Петра Порошенка, отримала понад 7 гектарів землі у Борисполі на позаконкурсних умовах – без конкурентів і земельного аукціону під будівництво своєї фабрики.

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      За це "Рошен" мав заплатити в бюджет міста 10% від загальної вартості проєкту. Це понад 50 мільйонів гривень. Натомість компанія виплатила всього 30 мільйонів. Тобто у 2 рази меншу, аніж очікувалося.

      Фабрика
      Фабрика "Рошен"

      Три роки потому Бориспільська міська рада через суд зобов’язала корпорацію Петра Порошенка доплатити ще 23 мільйони гривень пайового внеску.

      Звичайно, що нам це було не приємно. Місто повинно розвиватися, будь-якому місту гроші потрібні. Нам є їх куди сьогодні спрямовувати. Нам треба сьогодні будувати дитячий садочок, школу, тому абсолютно ці гроші лишні не будуть,
      – пояснив міський голова Борисполя Анатолій Федорчук.

      Проте в "Рошені" з рішенням все одно не погоджуються й вже пообіцяли його оскаржити.

      "Чудово, що садочки, але треба було місту Бориспіль сказати, що БК "Рошен" має побудувати садочок. З тексту рішення, яке ми прочитали, ми вважаємо, що не всім доводам нашим, на жаль, надано оцінку. І це чітко видно з рішення. Сподіваємося, що в апеляційній інстанції більш прискіпливо суд розгляне всі наші інструменти", – розповів начальник юридичного управління кондитерської корпорації "Рошен" Артем Саприкін.

      Чому Україна не забирала допомогу для флоту

      Американські "Айленди" нарешті в Україні. 21 жовтня 2019 року два патрульних катери, що отримали назви "Старобільськ" та "Слов’янськ" прибули до порту Одеси. А у листопаді, як очікується, вони будуть введені до складу військово-морських сил України.

      Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів тривало роками. Процес активно зрушився з місця лише на весні 2018 року після виходу розслідування.

      Тоді "Схеми" розповіли чому Україна не поспішає забирати таку потрібну флоту допомогу. Та як з боку влади затягується процес отримання американських катерів. Вони також вказали на можливий комерційний інтерес на той час заводу п’ятого Президента України Петра Порошенка "Кузня на Рибальському", що отримує державне замовлення з бюджету на виробництво кораблів для українського флоту.

      Розслідування
      Розслідування "Схем"

      Після публікації резонансного розслідування "Схем" офіційний Київ таки за кілька місяців розібрався з питаннями, які не вирішувалися роками. Урочиста передача американських катерів відбулася 27 вересня 2018 року в Балтиморі. Вони вже дісталися Одеси й скоро служитимуть українському флоту.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини США Розслідування Петро Порошенко Гроші Журналісти ЗМІ Рошен Водний транспорт
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