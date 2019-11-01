Последствия журналистских расследований: какую сумму должен выплатить "Рошен"

"Схемы" рассказали интересные истории о результатах их журналистских расследований и о том, как на них в последнее время реагировали в Украине и мире.

В 2016 году "Схемы" первыми рассказали, как компания Бисквитный комплекс "Рошен", а это одно из подразделений корпорации Петра Порошенко, получила более 7 гектаров земли в Борисполе на внеконкурсных условиях – без конкурентов и земельного аукциона под строительство своей фабрики.

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За это "Рошен" должен был заплатить в бюджет города 10% от общей стоимости проекта. Это более 50 миллионов гривен. Взамен компания выплатила всего 30 миллионов. То есть в 2 раза меньше, чем ожидалось.



Фабрика "Рошен"

Три года спустя Бориспольский городской совет через суд обязал корпорацию Петра Порошенко доплатить еще 23 миллиона гривен паевого взноса.

Конечно, нам это было не приятно. Город должен развиваться, любому городу деньги нужны. Нам есть их куда сегодня направлять. Нам надо сегодня строить детский сад, школу, потому абсолютно эти деньги лишние не будут,

– пояснил мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

Однако в "Рошен" с решением все равно не согласны и уже пообещали его обжаловать.

"Замечательно, что садики, но надо было городу Борисполь сказать, что БК "Рошен" должен построить садик. Из текста решения, которое мы прочитали, мы считаем, что не всем доводам нашим, к сожалению, дана оценка. И это четко видно из решения. Надеемся, что в апелляционной инстанции внимательнее суд рассмотрит все наши инструменты", – рассказал начальник юридического управления кондитерской корпорации "Рошен" Артем Сапрыкин.

Почему Украина не забирала помощь для флота

Американские "Айленды" наконец в Украине. 21 октября 2019 года два патрульных катера, получивших названия "Старобельск" и "Славянск" прибыли в порт Одессы. А в ноябре, как ожидается, они будут введены в состав военно-морских сил Украины.

Решение бюрократических преград на получение этих катеров продолжалось годами. Процесс активно сдвинулся с места только весной 2018 года после выхода расследования.

Тогда "Схемы" рассказали почему Украина не спешит забирать такую ​​нужную флоту помощь. И как со стороны власти затягивается процесс получения американских катеров. Они также указали на возможный коммерческий интерес в то время завода пятого Президента Украины Петра Порошенко "Кузница на Рыбацком", что получает государственный заказ из бюджета на производство кораблей для украинского флота.



Расследование "Схем"

После публикации резонансного расследования "Схем" официальный Киев таки за несколько месяцев разобрался с вопросами, которые не решались годами. Торжественная передача американских катеров состоялась 27 сентября 2018 года в Балтиморе. Они уже добрались Одессы и скоро будут служить украинскому флоту.

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