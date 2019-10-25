Маркарова выводила из обанкротившегося "Актив-банка" недвижимость на свою фирму, – "Схемы"
Министр финансов сделала это как раз накануне банкротства банка. Ценную недвижимость в центре Киева Маркарова вывела на собственную фирму под названием "Синоним".
Оксана Маркарова вместе со своим мужем Даниилом Волынцом купила "Актив-банк" в братьев "регионалов" Андрея и Сергея Клюевых. Через год, в 2014-м, Нацбанк признал его несостоятельным. Впрочем, незадолго до банкротства семья Маркаровой успела продать банк, а вместе с ним и его ценный актив – элитную недвижимость на Подоле. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".
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Самое интересное, что покупателем стала фирма под названием "Синоним". Ее соучредителем, по словам расследователей, является сама Оксана Маркарова.
Еще один важный момент: цена договора купли-продажи оказалась вдвое ниже ее залоговой стоимости. Элитный дом находился в ипотеке государственного "Укрэксимбанка", который в результате перехода права собственности от "Актив-банка" к фирме "Синоним" потерял залог.
Так, "Укрэксимбанк" оценивал залоговую стоимость дома почти в 130 миллионов гривен. Впрочем, уже перед продажей недвижимости "Синонима", новую оценку стоимости провела фирма "Истерн консалтинг групп". Эта компания тоже ранее подчинялась министру финансов. Фирма оценила элитный дом в два раза дешевле.
Схема, по которой Маркарова вывела элитную недвижимость на Подоле
Так, "Синоним" заплатил за него только 16 миллионов гривен.
Это здание было продано банком. Я не могу комментировать то, что было уже после меня, но еще при мне точно проводились переговоры. Менеджмент искал покупателя на это здание,
– прокомментировала ситуацию "Схемам" сама Маркарова.
Руководительница Минфина убеждает: на момент приобретения здания она вышла как из состава акционеров "Актив-банка", так и из основателей "Синонима" – компании-покупателя этого имущества. А вот, по словам журналистов, официальные документы свидетельствуют об обратном.
Дом на Подоле, о котором говорится в расследовании
Сейчас государственный "Укрэксимбанк" через суды пытается вернуть себе утраченное право на элитную недвижимость. Дом в центре Киева, на Подоле, теперь сдают в аренду. Часть помещений занимает финучреждение семьи Маркаровой – "Аккордбанк" Даниила Волынца, другую – юристы и музей-архив прессы.
На своей фейсбук-странице Оксана Маркарова все опровергает.
Как она объясняет ситуацию?
- Говорит, что покупка "Актив-банка" была ее бизнес-ошибкой задолго до прихода на службу.
- Добавляет: во время короткого владения и управления ею банком (до марта 2014 года), он не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным.
- Объясняет: помещение на Подоле продали в соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Говорит, к случаю не имеет никакого отношения, кроме аренды офиса на 6 этаже. (Принадлежит Музею Прессы).
- Отмечает: все имущество, принадлежащее ей и ее мужу, указывает в своих электронных декларациях.