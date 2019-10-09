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      Эпопея продолжается: НАПК направило в суд админпротокол на министра Маркарову

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      НАПК установило в декларации Маркаровой недостоверности на 415 тысяч гривен
      НАПК установило в декларации Маркаровой недостоверности на 415 тысяч гривен / фото: Кабмин

      НАПК выявило признаки правонарушений в действующей декларации министра финансов Оксаны Маркаровой. Речь идет о декларации за 2017 год, когда Маркарова была первой заместительницей министра финансов. Соответствующий административный протокол Агентство уже направило в суд.

      Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму около 415 тысяч гривен, сообщает НАПК.

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      Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что министр допустила сразу несколько неточностей в декларации:

      • не указала стоимость своей квартиры;
      • недостоверно указала доходы своей семьи;
      • не задекларировала ценные бумаги, принадлежащие ей и мужу;
      • указала недостоверные сведения о наивных средствах семьи на банковских счетах.

      С чего началось "противостояние" между НАПК и Маркаровой

      Ранее НАПК уже сообщало об установленных фактах недостоверности в декларации Оксаны Маркаровой. Министра финансов даже вызвали в агентство для дачи объяснений.

      В НАПК Маркарова должна была появиться 3 октября во время между 10 и 12 часами утра. Уже несколько минут спустя 12 министр написала в фейсбуке, что не согласна с протоколами Нацагентства, поэтому собирается давать те же объяснения в суде.

      Учитывая, что пригласили меня в НАПК публично, информирую о результате также публично. Все задекларировано, конфликтов интересов не выявлено. Вопросы как и в предыдущий раз – методологические,
      – заверила тогда министр финансов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство финансов Украины НАПК Оксана Маркарова
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