Епопея триває: НАЗК направило до суду адмінпротокол на міністерку Маркарову

НАЗК виявило ознаки правопорушень у декларації чинної міністерки фінансів Оксани Маркарової. Мовиться про декларацію за 2017 рік, коли Маркарова була першою заступницею міністра фінансів. Відповідний адміністративний протокол Агентство вже направило до суду.

Загалом встановлено декларування недостовірних відомостей на суму близько 415 тисяч гривень, повідомляє НАЗК.

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Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що міністерка допустилась одразу декількох неточностей у декларації:

не вказала вартість своєї квартири;

недостовірно вказала доходи своєї сім'ї;

не задекларувала цінні папери, що належать їй і чоловіку;

вказала недостовірні відомості про наївні кошти сім'ї на банківських рахунках.

З чого розпочалося "протистояння" між НАЗК та Маркаровою

Раніше НАЗК вже повідомляло про встановлені факти недостовірностей у декларації Оксани Маркарової. Міністерку фінансів навіть викликали до Агентства для дачі пояснень.

У НАЗК Маркарова мала з'явитися 3 жовтня у час між 10 та 12 годинами ранку. Вже кілька хвилин по 12 міністерка написала у фейсбуці, що не погоджується з протоколами Нацагентства, тому збирається давати ті ж самі пояснення у суді.

Враховуючи, що запросили мене в НАЗК публічно, інформую про результат також публічно. Усе задекларовано, конфліктів інтересів не виявлено. Питання як і попереднього разу – методологічні,

– запевнила тоді міністерка фінансів.