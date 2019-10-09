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      ДБР відкрило справу проти Порошенка

      5044 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / president.gov.ua

      Державне бюро розслідування відкрило провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка через можливе декларування недостовірної інформації.

      Справа стосується декларації щодо прибутку, що був отриманий протягом цього року і не був задекларований. Саме цей факт і перевіряє ДБР. Роман Труба наголосив, що не може розповісти про який саме прибуток йдеться, оскільки це таємниця слідства.

      Важливо: Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента

      За словами Романа Труби, жодних слідчих дій поки не проводилось. Глава ДБР додав, що в інтересах Порошенка співпрацювати і допомагати слідству. На цей час в ДБР є 13 справ, де Порошенко проходить виключно як свідок.

      Що відомо про справи ДБР проти Порошенка?

      Порошенко фігурує у щонайменше 12 кримінальних провадженнях. Але у всіх справах він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. Відомо, що політика вже викликали на допит у ДБР за справою щодо зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області.

      Також ДБР розслідує можливий фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів. А ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР заяву про "захоплення влади" Порошенком у 2014 році.

      Зауважимо, що ДБР може тільки направляти повістки, оскільки Порошенко є народним депутатом і перебуває під імунітетом. Застосовувати примусовий привід або інші заходи ДБР не може без згоди парламенту.

      Порошенко не приходив на допити до ДБР у вересня, попри виклики на 3 вересня, 6 вересня та 10 вересня. Натомість приходив він на допити ще 25 липня та 12 серпня. 

      Власна думка: Кому вигідні справи проти Порошенка у ДБР: пояснення експерта

      Через які справи Порошенка вже допитували у ДБР?

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Петро Порошенко
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