ДБР відкрило справу проти Порошенка

Державне бюро розслідування відкрило провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка через можливе декларування недостовірної інформації.

Справа стосується декларації щодо прибутку, що був отриманий протягом цього року і не був задекларований. Саме цей факт і перевіряє ДБР. Роман Труба наголосив, що не може розповісти про який саме прибуток йдеться, оскільки це таємниця слідства.

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За словами Романа Труби, жодних слідчих дій поки не проводилось. Глава ДБР додав, що в інтересах Порошенка співпрацювати і допомагати слідству. На цей час в ДБР є 13 справ, де Порошенко проходить виключно як свідок.

Що відомо про справи ДБР проти Порошенка?

Порошенко фігурує у щонайменше 12 кримінальних провадженнях. Але у всіх справах він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. Відомо, що політика вже викликали на допит у ДБР за справою щодо зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області.

Також ДБР розслідує можливий фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів. А ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР заяву про "захоплення влади" Порошенком у 2014 році.

Зауважимо, що ДБР може тільки направляти повістки, оскільки Порошенко є народним депутатом і перебуває під імунітетом. Застосовувати примусовий привід або інші заходи ДБР не може без згоди парламенту.

Порошенко не приходив на допити до ДБР у вересня, попри виклики на 3 вересня, 6 вересня та 10 вересня. Натомість приходив він на допити ще 25 липня та 12 серпня.

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Через які справи Порошенка вже допитували у ДБР?

► Націоналізація "Приватбанку".

► Про захоплення Росією українських моряків у 2018.

► Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.

► Про судову реформу.