ГБР открыло дело против Порошенко

Государственное бюро расследований открыло производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко за возможное декларирование недостоверной информации.

Дело касается декларации о прибыли, которая была получена в течение этого года и не была задекларирована. Именно этот факт и проверяет ГБР. Роман Труба отметил, что не может рассказать о какой именно прибыли идет речь, поскольку это тайна следствия.

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По словам Романа Трубы, никаких следственных действий пока не проводилось. Глава ГБР добавил, что в интересах Порошенко сотрудничать и помогать следствию. На это время в ГБР есть 13 дел, где Порошенко проходит исключительно как свидетель.

Что известно о делах ГБР против Порошенко?

Порошенко фигурирует по меньшей мере в 12 уголовных производствах. Но по всем делам он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали. Известно, что политика уже вызвали на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении властью во время отмены в 2016 году решения главы одной из местных райгосадминистраций Николаевской области.

Также ГБР расследует возможную фиктивную продажу завода "Кузница на Рыбальском", во время которой, по версии следствия, могло быть отмывание средств. А экс-заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР заявление о "захвате власти" Порошенко в 2014 году.

Заметим, что ГБР может только направлять повестки, поскольку Порошенко является народным депутатом и находится под иммунитетом. Применять принудительный привод или другие меры ГБР не может без согласия парламента.

Порошенко не приходил на допросы в ГБР в сентябре, несмотря на вызовы на 3 сентября, 6 сентября и 10 сентября. Зато он приходил на допросы еще 25 июля и 12 августа.

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По каким делам Порошенко уже допрашивали в ГБР?

► Национализация "Приватбанка".

► По захвату Россией украинских моряков в 2018.

► По уголовному производству, начатому НАБУ по подписанию и имплементации Минских соглашений.

► По судебной реформе.