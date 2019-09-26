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      НАЗК виявило порушення у декларації Маркарової: міністерку викликають для пояснень

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      НАЗК запрошує для дачі пояснень міністерку Маркарову
      НАЗК запрошує для дачі пояснень міністерку Маркарову / Кабмін

      Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки порушення у декларації міністерки фінансів Оксани Маркарової. Її вже викликали до НАЗК для дачі пояснень.

      Так, у її електронній декларації ознаки декларування завідомо неправдивих даних, повідомляє НАЗК.

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      Оксана Маркарова повинна з'явитися для дачі пояснень до Національного агентства з питань запобігання корупції 3 жовтня 2019 року у період між 10 та 12 годинами ранку.

      Крім міністерки, ознаки недостовірного декларування були виявлені у фінансовому звіті екснародного депутата України від "Блоку Петра Порошенка" Юрія Солов'я. Колишній парламентар має з'явитися до НАЗК 9 жовтня у період з 10 до 12 години ранку.

      Національне агентство нагадує, що неявка особи, в декларації якої виявлені ознаки порушень, не перешкоджає здійсненню проти неї відповідних заходів.

      діяльність назк останнім часом:
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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів України Оксана Маркарова НАЗК
      Джерело: 24 канал
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