Не минуло і двох тижнів: НАЗК вже внесло припис новому міністру
Нацагенство з питань запобігання корупції внесло припис міністру у справах ветеранів та окупоованих територій Оксані Коляді. НАЗК звинувачує новопризначену міністерку у порушенні закону про етичну поведінку, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Під час планової перевірки в МінТОТ Національне агентство встановило, що 5 посадовців міністерства не подали свої декларації, а ще 4 подали їх несвоєчасно, повідомляє НАЗК.
До слова: Полковник запасу та активістка: ким насправді є новообрана міністерка Оксана Коляда
Крім того, було встановлено порушення термінів направлення запитів до державних органів. Мовиться про проведення спеціальної перевірки щодо 5 претендентів на посади у міністрестві ветеранів та окупованих територій.
Що відомо про Оксану Коляду?Новообрана міністерка розпочала будувати свою кар'єру у правоохоронних органах з 2003 року. Коляда – полковник запасу та учасниця бойових дій. Своє звання здобула у ЗСУ, де несла службу з 2015-го по 2017-й рік. Вона очолювала управління комунікації та преси Міністерства оборони України.
29 серпня Верховна Рада ІХ скликання призначена її на посаду міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в уряді прем'єра Олексія Гончарука.
Вибір редакції
-
Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні12 вересня , 23:05
-
Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів12 вересня , 22:25
-
Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити12 вересня , 21:01