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      Не минуло і двох тижнів: НАЗК вже внесло припис новому міністру

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      НАЗК внесла припис очільниці Мінветеранів Коляді
      НАЗК внесла припис очільниці Мінветеранів Коляді / Фото з Facebook

      Нацагенство з питань запобігання корупції внесло припис міністру у справах ветеранів та окупоованих територій Оксані Коляді. НАЗК звинувачує новопризначену міністерку у порушенні закону про етичну поведінку, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

      Під час планової перевірки в МінТОТ Національне агентство встановило, що 5 посадовців міністерства не подали свої декларації, а ще 4 подали їх несвоєчасно, повідомляє НАЗК.

      До слова: Полковник запасу та активістка: ким насправді є новообрана міністерка Оксана Коляда

      Крім того, було встановлено порушення термінів направлення запитів до державних органів. Мовиться про проведення спеціальної перевірки щодо 5 претендентів на посади у міністрестві ветеранів та окупованих територій.

      Що відомо про Оксану Коляду?Новообрана міністерка розпочала будувати свою кар'єру у правоохоронних органах з 2003 року. Коляда – полковник запасу та учасниця бойових дій. Своє звання здобула у ЗСУ, де несла службу з 2015-го по 2017-й рік. Вона очолювала управління комунікації та преси Міністерства оборони України.

      29 серпня Верховна Рада ІХ скликання призначена її на посаду міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в уряді прем'єра Олексія Гончарука.

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      12 вересня
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      Теги: Новини України Новини політики НАЗК Міністерство у справах ветеранів Кабінет Міністрів України Оксана Коляда
      Джерело: 24 канал
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