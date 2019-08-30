Полковник запасу та активістка: ким насправді є новообрана міністерка Оксана Коляда

Головні факти про міністерку у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди.

Біографія Оксани Коляди

Освіта та кар'єра

Оксана Коляда народилася в місті Волочиськ, Хмельницької області, 4 вересня 1980 року. У 2007 році закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство" та отримала диплом магістра.

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У 2013 році отримала сертифікат тренінгового проекту "Жінка в поліції".



Фото з соцмереж Оксани Коляди

Новообрана міністерка розпочала будувати свою кар'єру у правоохоронних органах з 2003 року. Коляда – полковник запасу та учасниця бойових дій. Своє звання здобула у ЗСУ, де несла службу з 2015-го по 2017-й рік. Вона очолювала управління комунікації та преси Міністерства оборони України.

Їй належить ідея створення перших в історії України курсів для навчання військових кореспондентів, які працюють в зоні бойових дій. Також Оксана Коляда відповідала за процес створення регіональних військових прес-центрів, зокрема у Авдіївці та Сєвєродонецьку.

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Коляда була учасницею проекту "Реформа державних комунікацій" за підтримки уряду Великої Британії з 2015-го по 2017-й рік.

У 2016-2017 роках – голова робочої групи Комітету реформ Міноборони з розробки системи стратегічних комунікацій в ЗСУ.

У 2017 році Коляда три місяці займала пост заступниці командувача АТО.

13 березня 2019 року отримала посаду заступниці міністра у справах ветеранів Ірини Фріз.

29 серпня новообрана Верховна Рада ІХ скликання призначена її на посаду міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в уряді прем'єра Олексія Гончарука.

Волонтерська діяльність чиновниці

В Оксани Коляди багато здобутків, адже вона також є головою громадської спілки "Дім ветерана" та співорганізатором Міжнародного волонтерського і ветеранського форуму "Там, де ми – там Україна".

За весь час своєї роботи Оксана Коляда активно привертала увагу до проблем ветеранів, організовувала круглі столи, волонтерські форуми та конференції. Також була членом проектної групи, яка саме і займалася створенням Міністерства у справах ветеранів.

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Окрім того, новопризначена міністерка – медіаексперт офісу координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Сім'я та родинні зв'язки

Оксана Коляда одружена, матір двох дітей.

Чоловік – Микола Коляда. Він навчався у Харківському військовому університеті, також закінчив Університет економіки та права КРОК.

Що планує робити у міністерстві

– зустрітись із прем'єром та ветеранами;

– відкривати військові шпиталі для ветеранів та підтримувати проект Інвіктус (Ігри нескорених);

– організовувати програми патріотичного виховання, освітні програми для ветеранів, методичні напрацювання щодо російсько-української війни;

– завершити процес визначення та обрахування специфічних медичних послуг для ветеранів;

– створити єдиний реєстр та запустити проект "Е-ветеран".



Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком / інфографіка 24 каналу