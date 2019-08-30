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      Полковник запасу та активістка: ким насправді є новообрана міністерка Оксана Коляда

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      Оксана Коляда – біографія Міністра у справах ветеранів 2019
      Оксана Коляда: що відомо про новообрану міністерку / 24 канал

      Головні факти про міністерку у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди.

      Біографія Оксани Коляди

      Освіта та кар'єра

      Оксана Коляда народилася в місті Волочиськ, Хмельницької області, 4 вересня 1980 року. У 2007 році закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство" та отримала диплом магістра.

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      У 2013 році отримала сертифікат тренінгового проекту "Жінка в поліції".


      Фото з соцмереж Оксани Коляди

      Новообрана міністерка розпочала будувати свою кар'єру у правоохоронних органах з 2003 року. Коляда – полковник запасу та учасниця бойових дій. Своє звання здобула у ЗСУ, де несла службу з 2015-го по 2017-й рік. Вона очолювала управління комунікації та преси Міністерства оборони України.

      Їй належить ідея створення перших в історії України курсів для навчання військових кореспондентів, які працюють в зоні бойових дій. Також Оксана Коляда відповідала за процес створення регіональних військових прес-центрів, зокрема у Авдіївці та Сєвєродонецьку.

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      Коляда була учасницею проекту "Реформа державних комунікацій" за підтримки уряду Великої Британії з 2015-го по 2017-й рік.

      У 2016-2017 роках – голова робочої групи Комітету реформ Міноборони з розробки системи стратегічних комунікацій в ЗСУ.

      У 2017 році Коляда три місяці займала пост заступниці командувача АТО.

      13 березня 2019 року отримала посаду заступниці міністра у справах ветеранів Ірини Фріз.

      29 серпня новообрана Верховна Рада ІХ скликання призначена її на посаду міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в уряді прем'єра Олексія Гончарука. 

      Волонтерська діяльність чиновниці

      В Оксани Коляди багато здобутків, адже вона також є головою громадської спілки "Дім ветерана" та співорганізатором Міжнародного волонтерського і ветеранського форуму "Там, де ми – там Україна".

      За весь час своєї роботи Оксана Коляда активно привертала увагу до проблем ветеранів, організовувала круглі столи, волонтерські форуми та конференції. Також була членом проектної групи, яка саме і займалася створенням Міністерства у справах ветеранів.

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      Окрім того, новопризначена міністерка – медіаексперт офісу координатора проектів ОБСЄ в Україні.

      Сім'я та родинні зв'язки 

      Оксана Коляда одружена, матір двох дітей.

      Чоловік – Микола Коляда. Він навчався у Харківському військовому університеті, також закінчив Університет економіки та права КРОК.

      Що планує робити у міністерстві

      – зустрітись із прем'єром та ветеранами;
      – відкривати військові шпиталі для ветеранів та підтримувати проект Інвіктус (Ігри нескорених);
      – організовувати програми патріотичного виховання, освітні програми для ветеранів, методичні напрацювання щодо російсько-української війни;
      – завершити процес визначення та обрахування специфічних медичних послуг для ветеранів;
      – створити єдиний реєстр та запустити проект "Е-ветеран".

      Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком
      Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком / інфографіка 24 каналу

       
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      Теги: Новини України Публікації Міністерство у справах ветеранів
      Джерело: 24 канал
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