Полковник запаса и активист: кем в действительности является новоизбранный министр Оксана Коляда

Основные факты о министре по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины – Оксаны Коляды.

Биография Оксаниы Коляды

Образование и карьера

Оксана Коляда родилась в городе Волочиск, Хмельницкой области, 4 сентября 1980 года. В 2007 году окончила Львовский государственный университет внутренних дел по специальности "Правоведение" и получила диплом магистра.

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В 2013 году получила сертификат тренингового проекта "Женщина в полиции".



Фото из соцсетей Оксаны Коляды

Новоизбранный министр начала строить свою карьеру в правоохранительных органах с 2003 года. Коляда – полковник запаса и участник боевых действий. Свое звание получила в ВСУ, где несла службу с 2015-го по 2017-й год. Она возглавляла управление коммуникации и прессы Министерства обороны Украины.

Ей принадлежит идея создания первых в истории Украины курсов для обучения военных корреспондентов, которые работают в зоне боевых действий. Также Оксана Коляда отвечала за процесс создания региональных военных пресс-центров, в частности в Авдеевке и Северодонецке.

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Коляда была участницей проекта "Реформа государственных коммуникаций" при поддержке правительства Великобритании с 2015-го по 2017-й год.

В 2016-2017 годах – председатель рабочей группы Комитета реформ Минобороны по разработке системы стратегических коммуникаций в ВСУ.

В 2017 году Коляда три месяца занимала пост заместителя командующего АТО.

13 марта 2019 года получила должность заместителя министра по делам ветеранов Ирины Фриз.

29 августа новоизбранная Верховная Рада IX созыва назначена ее на должность министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в правительстве премьера Алексея Гончарука.

Волонтерская деятельность чиновницы

У Оксаны Коляды много достижений, ведь она также является председателем общественного союза "Дом ветерана" и соорганизатором Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы – там Украина".

За все время своей работы Оксана Коляда активно привлекала внимание к проблемам ветеранов, организовывала круглые столы, волонтерские форумы и конференции. Также была членом проектной группы, которая как раз и занималась созданием Министерства по делам ветеранов.

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Кроме того, новоназначенный министр – медиаэксперт офиса координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Семья и родственные связи

Оксана Коляда замужем, мать двоих детей.

Муж – Николай Коляда. Он учился в Харьковском военном университете, также закончил Университет экономики и права КРОК.

Что планирует делать в министерстве

– встретиться с премьером и ветеранами;

– открывать военные госпитали для ветеранов и поддерживать проект Инвиктус (Игры непокоренных);

– организовывать программы патриотического воспитания, образовательные программы для ветеранов, методические наработки по российско-украинской войне;

– завершить процесс определения и расчета специфических медицинских услуг для ветеранов;

– создать единый реестр и запустить проект "Е-ветеран".



Новый Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком / инфографика 24 канала