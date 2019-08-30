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      Новая Верховная Рада – самое главное: спикер, коалиция, комитеты

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      Новая Верховная Рада 9 созыва – спикер, коалиция, комитеты ВР
      Новая Верховная Рада: структура / Коллаж 24 канала

      29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады ІХ созыва. Депутаты приняли присягу и приняли ряд важных решений. В частности, избрали спикера, вице-спикеров, заключили коалиционное соглашение и сформировали комитеты.

      Председатель Верховной Рады – Дмитрий Разумков

      Депутаты во время заседания 29 августа избрали председателем Верховной Рады лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. "За" проголосовали 382 депутатов, "против" – 26, еще 11 не проголосовали.

      К слову, кто такой Дмитрий Разумков – биография спикера Рады в материале 24 канала

      Во время выступления Дмитрий Разумков отметил, что на протяжении многих лет доверие населения к власти уменьшилось.

      Сегодня мы имеем кардинально обновленную власть – это 80% новых лиц в Верховной Раде,
      – сказал Разумков.

      Разумков отметил, что новая Верховная Рада имеет историческую миссию – вернуть доверие украинцев к власти, запустить законодательные инициативы стремительного экономического роста, очистить власть от коррупции.

      Новый спикер выделил 3 направления работы Совета 9 созыва:

      1. Реформы институтов власти и Верховной Рады Украины (Разумков отметил необходимость принять законопроекты о снятии неприкосновенности, о кнопкодавстве, прогулах депутатов, процедуре импичмента и многие другие)
      2. Очищение власти от коррупционных практик (в частности, закон о незаконном обогащении)
      3. Запуск механизмов стремительного экономического роста (цель – рост экономики на 5-7% уже в следующем году, ликвидация монополии)

      Дмитрий Разумков – 35-летний политтехнолог, был спикером штаба и одним из главных политических консультантов Владимира Зеленского в президентской компании 2019 года. Управляющий партнер и директор компании политического консалтинга "Ukrainian Politconsulting Group".

      Основные обязанности спикера Верховной Рады

      ► Проводить заседания Верховной Рады с соблюдением требований Регламента.
      ► Организовывать работу Верховной Рады и координировать деятельность его органов.
      ► Подписывать акты, принятые Верховной Радой, свидетельствуя соответствие их содержания принятым решениям.
      ► Обеспечивать соблюдение календарного плана работы сессии и повестки дня пленарных заседаний.
      ► Представлять Верховную Раду в отношениях с другими органами государственной власти Украины и органами власти других государств и международными организациями.
      ► Обращаться в суд с иском о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

      Заметим, что партия "Слуга народа" подготовила 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди которых в том числе и изменения в Конституцию.

      Рада фракції розміщення депутатів парламент
      Как рассадят депутатов по фракциям в новой Раде / Инфографика 24 канала

      Смотрите видео голосования за председателя Верховной Рады Украины:

      Первый заместитель Председателя Верховной Рады – Руслан Стефанчук

      Первым вице-спикером стал представитель Зеленского в парламенте и народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук. За него проголосовали 330 нардепов. Против выступили 26 депутатов из "Европейской Солидарности". 40 воздержались, еще 20 не голосовали.

      Узнайте больше: Руслан Стефанчук – биография вице-спикера Верховной Рады

      Во время речи политик отметил, что сегодняшнее начало работы новоизбранной Рады свидетельствует о "большом создании Украины", которое связано с доверием людей и ответственностью парламентариев.

      Несмотря на политические баталии, несмотря на споры, основная функция этого парламента – сложная и ежедневная законопроектная работа. Потому что только законопроекты и решения Рады могут стать основой изменений в обществе,
      – сказал Стефанчук.

      Руслан Стефанчук – советник и представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде. Доктор юридических наук, адвокат, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Работал помощником нардепа от БПП Анатолия Матвиенко и вице-премьера Степана Кубива. В 2011-2013 заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства ВРУ.

      Чем занимается вице-спикер в Верховной Раде?​
      Вице-спикер является официально заместителем, выполняет поручения председателя Рады и заменяет его при необходимости. А еще – взаимодействует с судами (формально, потому что суды после реформы не подконтрольны парламенту). Также этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращение депутатов в пятницу.

      Рада назначает Стефанчука: видео

      Заместитель Председателя Верховной Рады – Елена Кондратюк

      За ее кандидатуру проголосовали 318 депутатов, против – 0, воздержались 37, еще 59 – не голосовали. Кондратюк представляет в Раде "Батькивщину" Юлии Тимошенко.

      Интересно почитать: подробно о том, что известно о новом вице-спикере Елене Кондратюк

      Перед избранием проводили рейтинговое голосование, ведь на должность претендовали сразу 4 человека от разных политических сил.

      Результаты рейтингового голосования:

      ► Елена Кондратюк ("Батькивщина") – 290 голосов.
      ► Мустафа Джемилев ("Европейская солидарность") – 59 голосов.
      ► Ирина Костанчук (Самовыдвиженка) – 49 голосов.
      ► Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 48 голосов.

      Елена Кондратюк родилась в 1970 году во Львове. Образование получила в Университете имени Франко, является кандидатом исторических наук. С 2007 года от "Батькивщины" неоднократно избиралась депутатом ВР, была члена Комитета Рады по вопросам свободы слова. В 2012 – 2014 годах была заместителем члена Делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

      Чем занимается вице-спикер в Верховной Раде?
      Вице-спикер официально является заместителем первого заместителя председателя Верховной Рады. В случае отсутствия первого заместителя, вице-спикер выполняет поручения председателя Рады и заменяет его при необходимости. А еще – взаимодействует с судами (формально, потому что суды после реформы не подконтрольны парламенту). Также этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращение депутатов в пятницу.

      Как назначили Кондратюк: видео

      Важно: здесь можно посмотреть видео первого заседания Верховной Рады ІХ созыва


      Спикеры Верховной Рады / Инфографика 24 канал

      Коалиция равно "Слуга народа"

      Дмитрий Разумков во время заседания объявил, что в составе политической силы "Слуга народа" большинство нардепов от конституционного состава парламента.

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      Действительно, зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутата.

      Согласно Конституции Украины, она (политическая сила – 24 канал) имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде,
      – сказал Разумков на заседание Верховной Рады.

      Депутаты также утвердили руководящие составы всех фракций и одну депутатскую группу, подробнее – читайте по ссылке.

      Комитеты – перечень и руководители

      "Слуга народа" будет руководить в 19 комитетах. "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ возглавили по 1 комитету. "Голос" не возглавил ни одного, зато в 1 комитете будет председательствовать депутат-самовыдвиженец.

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      Всего Верховная Рада Украины ІХ созыва создала 23 парламентских комитета (за такое постановление проголосовали 318 депутатов):

      ► По вопросам аграрной и земельной политики. Председатель – Николай Сольский, "Слуга народа".

      ► Антикоррупционной политики. Председатель – Анастасия Красносельская, "Слуга народа".

      ► Бюджета. Председатель – Юрий Аристов, "Слуга народа".

      ► Гуманитарной и информационной политики. Председатель – Александр Ткаченко, "Слуга народа".

      ► Экологической политики и природопользования. Председатель – Олег Бондаренко, "Слуга народа".

      ► Экономического развития. Председатель – Дмитрий Наталуха, "Слуга народа".

      ► Энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Председатель – Андрей Герус, "Слуга народа".

      ► Здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Председатель – Михаил Радуцкий, "Слуга народа".

      ► Внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Председатель – Богдан Яременко, "Слуга народа".

      ► Интеграции Украины с Европейским Союзом. Председатель – Иванна Климпуш-Цинцадзе, "Европейская Солидарность".

      ► Молоди и спорта. Председатель – Андрей Кожемякин, ВО "Батькивщина".

      ► Национальной безопасности, обороны и разведки. Председатель – Александр Завитневич, "Слуга народа".

      ► Организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Председатель – Андрей Клочко, "Слуга народа".

      ► Образования, науки и инноваций. Председатель – Сергей Бабак, "Слуга народа".

      ► По правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений. Председатель – Дмитрий Лубинець, самовыдвиженец.

      ► Правовой политики. Председатель – Ирина Венедиктова, "Слуга народа".

      ► Правоохранительной деятельности. Председатель – Денис Монастырский, "Слуга народа".

      ► Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. Председатель – Сергей Кальченко, "Слуга народа".

      ► Свободы слова. Председатель – Нестор Шуфрич, "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      ► Социальной политики и защиты прав ветеранов. Председатель – Галина Третьякова, "Слуга народа".

      ► Транспорта и инфраструктуры. Председатель – Юрий Кисель, "Слуга народа".

      ► Денег, налоговой и таможенной политики. Председатель – Данил Гетманцев, "Слуга народа".

      ► Цифровой трансформации. Председатель – Михаил Крячко, "Слуга народа".

      Поэтому комитетов будет на 4 меньше, чем в прошлом созыве Рады – 23 вместо 27. Их сократили путем объединения некоторых комитетов между собой.

      Комитеты Совета – что это и чем они занимаются?​
      Комитет Верховной Рады Украины – это парламентский орган, который формируют из народных депутатов. Комитеты проверяют или готовят законопроекты и выполняют контрольные функции. Рада каждого созыва утверждает количество комитетов, их названия и функции.

      Тот или иной депутат может попасть в комитет на основе предложений фракций. Их вносят с соблюдением квот, определенных регламентом Рады. Далее Рада формирует состав комитетов. Заметим, что каждый нардеп должен быть членом какого-то комитета.

      Торжественное открытие Верховной Рады, исполнение Государственного Гимна, минута молчания, присяга депутатов: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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