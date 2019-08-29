Что известно о новом вице-спикере Верховной Рады: карьерная история Елены Кондратюк

Елена Кондратюк занимает должность депутата Украины с 2007 года. 29 августа 2019-го года ее избрали вице-спикером Верховной Рады Украины.

О личной жизни 48-летней Елены Кондратюк известно мало, однако еще до вступления в партию Юлии Тимошенко женщина имела опыт в общественной деятельности и местной политике. Больше о жизни нового вице-спикера парламента – читайте дальше в материале.

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Краткая Биография Елены Кондратюк

Елена Кондратюк родилась в 1970-м году во Львове. Там она получила высшее образование в университете имени Франко и стала кандидатом исторических наук.

Она является руководителем Тернопольской областной организации партии "Реформы и порядок" и основательницей гражданской организации "Украинский женский конгресс".

В 2012-2014 годах Елена Кондратюк была заместителем члена Делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Начиная с 2007-го года Елена неоднократно избиралась депутатом Верховной Рады. Также она была членом Комитета Рады по вопросам свободы слова.

Также она была одним из инициаторов альтернативного проекта о квотах на песни на украинском языке.

На парламентских выборах 2019 года женщина замыкала первую пятерку в списке партии Юлии Тимошенко.

Муж Елены Кондратюк, Александр Богуцкий, является директором канала ICTV. Супруги воспитывают общую дочь.



Елена Кондратюк с мужем Александром Богуцким / Фото из Facebook



Елена Кондратюк с дочерью / Фото из Facebook



Елена Кондратюк с семьей / Фото из Facebook