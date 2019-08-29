Вице-спикером Рады стала Елена Кондратюк

Верховная Рада 9 созыва начала работу 29 августа. Вице-спикером Верховной Рады Украины IX созыва стала представительница "Батькивщины" – Елена Кондратюк. Народным депутатом она работает с 2007 года.

За соответствующее решение проголосовали 318 депутатов, против – 0, воздержались 37 нардепов, еще 59 – не голосовали.

Перед избранием было проведено рейтинговое голосование, ведь на должность вице-спикера претендовали сразу 4 человека.

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Результаты рейтингового голосования:

Елена Кондратюк ("Батькивщина") – 290 голосов;

Мустафа Джемилев ("Европейская солидарность") – 59 голосов;

Ирина Костанчук (самовыдвиженка) – 49 голосов;

Нестор Шуфрич ("оппозиционная платформа – за жизнь") – 48 голосов.

Что известно о Елене Кондратюк: коротко

Родилась в 1970 году во Львове. Образование получила в Университете имени Франко, является кандидатом исторических наук. С 2007 года от "Батькивщины" неоднократно избиралась депутатом ВР, была членом Комитета Рады по вопросам свободы слова.

В 2012-2014 годах была заместителем члена Делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. В 2019 в списке партии Юлии Тимошенко шла под 5-м номером.

Муж Елены Кондратюк, Александр Богуцкий, директор канала ICTV. Вместе воспитывают дочь.

Чем занимается вице-спикер в Верховной Раде?Вице-спикер является официальным заместителем первого заместителя председателя Верховной Рады. В случае отсутствия первого заместителя, вице-спикер выполняет поручения председателя Рады и замещает его при необходимости. А еще – взаимодействует с судами (формально, ведь суды после реформы не подконтрольны парламенту). Также этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращение депутатов в пятницу.

К слову, главой Верховной Рады стал лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков, а первым заместителем главы – народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

Первое заседание Верховной Рады 9 созыва должно быть продуктивным. На нем 224 новоизбранных народных депутата уже приняли присягу. Открыл заседание и зачитал присягу самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе из "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Партия "Слуга народа" подготовила 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди которых в том числе и изменения в Конституцию. Нардепы также должны сформировать Кабмин. В повестке дня указано 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь.

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