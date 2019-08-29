Віце-спікером Ради стала Олена Кондратюк

Верховна Рада 9 скликання розпочала роботу 29 серпня. Віце-спікером Верховної Ради України ІХ скликання стала представниця "Батьківщини" – Олена Кондратюк. Вона народним депутатом працює з 2007 року.

За відповідне рішення проголосували 318 депутатів, проти – 0, утримались 37 нардепів, ще 59 – не голосували.

Перед обранням було проведене рейтингове голосування, адже на посаду віце-спікера претендувало одразу 4 осіб.

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Результати рейтингового голосування:

Олена Кондратюк ("Батьківщина") – 290 голосів;

Мустафа Джемілєв ("Європейська солідарність") – 59 голосів;

Ірина Костанчук (самовисуванка) – 49 голосів;

Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа – За життя") – 48 голосів.

Що відомо про Олену Кондратюк: коротко Народилася 1970 року у Львові. Освіту здобула в Університеті імені Франка, є кандидатом історичних наук. Із 2007 року від "Батьківщини" неодноразово обиралася депутатом ВР, була членкинею Комітету Ради з питань свободи слова. У 2012 – 2014 роках була заступником члена Делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. У 2019 у списку партії Юлії Тимошенко йшла під 5-м номером. Чоловік Олени Кондратюк – Олександр Богуцький, директор каналу ICTV. Разом виховують доньку.

Чим займається віце-спікер у Верховній Раді?Віце-спікер є офіційно заступником першого заступника голови Верховної Ради. У разі відсутності першого заступника, віце-спікер виконує доручення голови Ради і заміняє його за потреби. А ще – взаємодіє з судами (формально, бо суди після реформи не підконтрольні парламенту). Також ця людина забезпечує інформування про діяльність Верховної Ради й зачитує звернення депутатів у п'ятницю.

До слова, головою Верховної Ради став лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков, а першим заступником голови – народний депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук.

Перше засідання Верховної Ради 9 скликання має бути продуктивним. На ньому 224 новообрані народні депутати уже склали присягу. Відкрив засідання та зачитав присягу найстарший за віком парламентарій – 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи – За життя".

Партія "Слуга народу" підготувала 465 законодавчих актів і змін до законів. Серед яких є в тому числі і зміни до Конституції. Нардепи мають також сформувати Кабмін. У порядку денному зазначено 27 пунктів – ознайомитися з ними можна тут.

Важливо: Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція



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