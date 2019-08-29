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      Що відомо про нову віце-спікерку Верховної Ради: кар'єрна історія Олени Кондратюк

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      Олена Кондратюк – біографія нової віце-спікерке Верховної Ради
      Біографія Олени Кондратюк / Вголос

      Олена Кондратюк перебуває на посаді депутата України з 2007-го року. 29 серпня 2019-го року її обрали віце-спікеркою Верховної Ради України.

      Про особисте життя 48-річної Олени Кондратюк відомо мало, проте ще до вступу в партію Юлії Тимошенко, жінка мала досвід у громадській діяльності та місцевій політиці. Більше про життя нової віце-спікерки парламенту – далі у матеріалі.  

      Читайте також: Віце-спікером Ради стала Олена Кондратюк

      Коротка біографія Олени Кондратюк

      Олена Кондратюк Народилася 1970-го року у Львові. Там вона здобула вищу освіту в Університеті імені Франка та стала кандидткою історичних наук.

      Вона є керівницею Тернопільської обласної організації партії "Реформи і порядок" та засновницею громадянської організації "Український жіночий конгрес".

      У 2012 – 2014 роках Олена Кондратюк була заступником члена Делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Починаючи з 2007-го року, Олена неодноразово обиралася депутатом Верховної Ради. Також вона була членкинею Комітету Ради з питань свободи слова.

      Також вона була однією з ініціаторів альтернативного проекту про квоти на пісні українською мовою.

      На парламентських виборах 2019-року жінка замикала першу п'ятірку у списку партії Юлії Тимошенко.

      Чоловік Олени Кондратюк – Олександр Богуцький, є директором каналу ICTV. Подружжя виховує спільну доньку.


      Олена Кондратюк з чоловіком Олександром Богуцьким / фото з Facebook


      Олена Кондратюк з донькою / фото з Facebook


      Олена Кондратюк з родиною /       фото з Facebook

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      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Публікації
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