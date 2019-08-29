Що відомо про нову віце-спікерку Верховної Ради: кар'єрна історія Олени Кондратюк

Олена Кондратюк перебуває на посаді депутата України з 2007-го року. 29 серпня 2019-го року її обрали віце-спікеркою Верховної Ради України.

Про особисте життя 48-річної Олени Кондратюк відомо мало, проте ще до вступу в партію Юлії Тимошенко, жінка мала досвід у громадській діяльності та місцевій політиці. Більше про життя нової віце-спікерки парламенту – далі у матеріалі.

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Коротка біографія Олени Кондратюк

Олена Кондратюк Народилася 1970-го року у Львові. Там вона здобула вищу освіту в Університеті імені Франка та стала кандидткою історичних наук.

Вона є керівницею Тернопільської обласної організації партії "Реформи і порядок" та засновницею громадянської організації "Український жіночий конгрес".

У 2012 – 2014 роках Олена Кондратюк була заступником члена Делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Починаючи з 2007-го року, Олена неодноразово обиралася депутатом Верховної Ради. Також вона була членкинею Комітету Ради з питань свободи слова.

Також вона була однією з ініціаторів альтернативного проекту про квоти на пісні українською мовою.

На парламентських виборах 2019-року жінка замикала першу п'ятірку у списку партії Юлії Тимошенко.

Чоловік Олени Кондратюк – Олександр Богуцький, є директором каналу ICTV. Подружжя виховує спільну доньку.



Олена Кондратюк з чоловіком Олександром Богуцьким / фото з Facebook



Олена Кондратюк з донькою / фото з Facebook