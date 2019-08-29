Какие фракции будут в новой Раде и кто их возглавит: список

На первом заседании Верховной Рады утвердили руководящие составы всех фракций, которые будут формировать новый парламент. Также была создана одна депутатская группа.

Фамилии руководителей и их заместителей зачитал председатель подготовительной депутатской группы и лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. По регламенту, именно он должен вести все заседания парламента, пока не будет сформирован президиум.

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Как отметил Разумков, согласно регламенту на первой сессии парламента нужно сформировать депутатские фракции. Такой шаг необходим для рассмотрения вопросов об избрании председателя ВР и создания органов ВР.

Фракции Верховной Рады IX созыва

"Слуга народа"

Количество нардепов: 254;

Руководитель: Давид Арахамия;

Первый заместитель: Александр Корниенко.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Количество нардепов: 44;

Сопредседатели: Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

"Европейская солидарность"

Количество нардепов: 27;

Сопредседатели: Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

"Батькивщина"

Количество нардепов: 25;

Руководитель: Юлия Тимошенко;

Заместитель: Сергей Соболев.

"Голос"

Количество нардепов: 17;

Руководитель: Сергей Рахманин;

Заместитель: Ярослав Железняк.

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Кроме того, Разумков объявил о создании депутатской группы "За будущее". Она будет состоять из 23 парламентариев. Ее сопредседателями станут Виктор Бондар и Тарас Батенко.



Как разместят фракции в Верховной Раде / Инфографика 24 канал