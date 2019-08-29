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      Какие фракции будут в новой Раде и кто их возглавит: список

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      Фракции в Верховной Раде: список и их руководители
      Фракции в Верховной Раде: список и их руководители / 24 канал

      На первом заседании Верховной Рады утвердили руководящие составы всех фракций, которые будут формировать новый парламент. Также была создана одна депутатская группа.

      Фамилии руководителей и их заместителей зачитал председатель подготовительной депутатской группы и лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. По регламенту, именно он должен вести все заседания парламента, пока не будет сформирован президиум.

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      Как отметил Разумков, согласно регламенту на первой сессии парламента нужно сформировать депутатские фракции. Такой шаг необходим для рассмотрения вопросов об избрании председателя ВР и создания органов ВР.

      Фракции Верховной Рады IX созыва

      "Слуга народа"

      Количество нардепов: 254;

      Руководитель: Давид Арахамия;

      Первый заместитель: Александр Корниенко.

      "Оппозиционная платформа – За жизнь"

      Количество нардепов: 44;

      Сопредседатели: Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

      "Европейская солидарность"

      Количество нардепов: 27;

      Сопредседатели: Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

      "Батькивщина"

      Количество нардепов: 25;

      Руководитель: Юлия Тимошенко;

      Заместитель: Сергей Соболев.

      "Голос"

      Количество нардепов: 17;

      Руководитель: Сергей Рахманин;

      Заместитель: Ярослав Железняк.

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      Кроме того, Разумков объявил о создании депутатской группы "За будущее". Она будет состоять из 23 парламентариев. Ее сопредседателями станут Виктор Бондар и Тарас Батенко.


      Как разместят фракции в Верховной Раде / Инфографика 24 канал

      Утром 29 августа состоялось торжественное заседание Верховной Рады. Во время него избранные депутаты приняли присягу. Далее новоиспеченные парламентарии получили удостоверения, нагрудные знаки народных депутатов карточку для голосования, справочные и регистрационные материалы.

      Смотрите видео объявления руководителей фракций новой Верховной Рады:

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики ВО Батькивщина Слуга народа Партия Голос Дмитрий Разумков Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность
      Источник: 24 канал
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