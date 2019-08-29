Які фракції будуть у новій Раді та хто їх очолить: список

На першому засіданні Верховної Ради затвердили керівні склади усіх фракцій, що формуватимуть новий парламент. Також було створено одну депутатську групу.

Прізвище керівників і їхній заступників зачитав голова підготовчої депутатської групи та лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков. За регламентом, саме він має вести усі засідання парламенту, поки не буде сформовано президію.

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Як зауважив Разумков, згідно з регламентом на першій сесії парламенту потрібно сформувати депутати фракції. Такий крок є необхідним задля розгляд питань про обрання голови ВР та створення органів ВР.

Фракції Верховної Ради IX скликання

"Слуга народу"

Кількість нардепів: 254

Керівник: Давид Арахамія;

Перший заступник: Олександр Корнієнко.

"Опозиційна платформа – За життя"

Кількість нардепів: 44

Співголови: Юрій Бойко та Вадим Рабінович

"Європейська солідарність"

Кількість нардепів: 27

Співголови: Артур Герасимов і Ірина Геращенко

"Батьківщина"

Кількість нардепів: 25

Керівник: Юлія Тимошенко;

Заступник: Сергій Соболєв;

"Голос"

Кількість нардепів: 17

Керівник: Сергій Рахманін

Заступник: Ярослав Железняк

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Крім того, Разумков оголосив про створення депутатської групи "За майбутнє". Складатиметься вона з 23 парламентарів. Її співголовами стануть Віктор Бондар і Тарас Батенко.



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