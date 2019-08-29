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      Які фракції будуть у новій Раді та хто їх очолить: список

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      Фракції у Верховній Раді: список і їхні керівники
      Фракції у Верховній Раді: список і їхні керівники / 24 канал

      На першому засіданні Верховної Ради затвердили керівні склади усіх фракцій, що формуватимуть новий парламент. Також було створено одну депутатську групу.

      Прізвище керівників і їхній заступників зачитав голова підготовчої депутатської групи та лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков. За регламентом, саме він має вести усі засідання парламенту, поки не буде сформовано президію.

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      Як зауважив Разумков, згідно з регламентом на першій сесії парламенту потрібно сформувати депутати фракції. Такий крок є необхідним задля розгляд питань про обрання голови ВР та створення органів ВР.

      Фракції Верховної Ради IX скликання

      "Слуга народу"

      Кількість нардепів: 254

      Керівник: Давид Арахамія;

      Перший заступник: Олександр Корнієнко.

      "Опозиційна платформа – За життя"

      Кількість нардепів: 44

      Співголови: Юрій Бойко та Вадим Рабінович

      "Європейська солідарність"

      Кількість нардепів: 27

      Співголови: Артур Герасимов і Ірина Геращенко

      "Батьківщина"

      Кількість нардепів: 25

      Керівник: Юлія Тимошенко;

      Заступник: Сергій Соболєв;

      "Голос"

      Кількість нардепів: 17

      Керівник: Сергій Рахманін 

      Заступник: Ярослав Железняк

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      Крім того, Разумков оголосив про створення депутатської групи "За майбутнє". Складатиметься вона з 23 парламентарів. Її співголовами стануть Віктор Бондар і Тарас Батенко.


      Як розмістять фракції у Верховній Раді / інфографіка 24 канал

      Уранці 29 серпня відбулося урочисте засідання Верховної Ради. Під час нього обрані депутати склали присягу. Далі новоспечені парламентарі отримали посвідчення, нагрудні знаки народних депутатів, картку для голосування, довідкові та реєстраційні матеріали. 

      Дивіться відео оголошення очільників фракцій нової Верховної Ради: 

       

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Партія Голос Слуга народу Дмитро Разумков Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність ВО Батьківщина
      Джерело: 24 канал
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