Нардепи визначилися із тимчасовою президією Ради: хто до неї увійшов – прізвища
Підготовча група із числа новообраних нардепів проголосувала за склад тимчасової президії парламенту 9 скликання. Туди увійшло 6 депутатів від 5 партій.
За відповідне рішення парламентарі проголосували в ході засідання підготовчої групи.
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Так, тимчасова президія Ради буде представлена такими депутатами:
- Дмитро Разумков – голова підготовчої депутатської групи – партія "Слуга народу";
- Руслан Стефанчук – від "Слуги народу";
- Юлія Іоффе – від "Опозиційної платформи – За життя";
- Андрій Кожем’якін – від ВО "Батьківщина";
- Михайло Забродський – від "Європейської Солідарності";
- Ярослав Железняк – від "Голосу".
Увага! Тимчасова президія першої сесії Верховної Ради припиняє свою діяльність після обрання голови парламенту – спікера.
Коли відбудеться перше засідання Ради? Перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня.
На ньому мають проголосувати за остаточний склад президії. Посаду голови парламенту і першого заступника попередньо розділять між собою Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.
Розширений порядок денний першого зібрання народних обранців поки не обговорювали.
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