Нардепи визначилися із тимчасовою президією Ради: хто до неї увійшов – прізвища

Підготовча група із числа новообраних нардепів проголосувала за склад тимчасової президії парламенту 9 скликання. Туди увійшло 6 депутатів від 5 партій.

За відповідне рішення парламентарі проголосували в ході засідання підготовчої групи.

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Так, тимчасова президія Ради буде представлена такими депутатами:

Дмитро Разумков – голова підготовчої депутатської групи – партія "Слуга народу"; Руслан Стефанчук – від "Слуги народу"; Юлія Іоффе – від "Опозиційної платформи – За життя"; Андрій Кожем’якін – від ВО "Батьківщина"; Михайло Забродський – від "Європейської Солідарності"; Ярослав Железняк – від "Голосу".

Увага! Тимчасова президія першої сесії Верховної Ради припиняє свою діяльність після обрання голови парламенту – спікера.

Коли відбудеться перше засідання Ради? Перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня.

На ньому мають проголосувати за остаточний склад президії. Посаду голови парламенту і першого заступника попередньо розділять між собою Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

Розширений порядок денний першого зібрання народних обранців поки не обговорювали.



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