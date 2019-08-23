14:35
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
      Вєсті Кремля
      21:45, 22 серпня
      Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж
      Вєсті.UA
      20:36, 22 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Нардепи визначилися із тимчасовою президією Ради: хто до неї увійшов – прізвища

      239 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / Getty images

      Підготовча група із числа новообраних нардепів проголосувала за склад тимчасової президії парламенту 9 скликання. Туди увійшло 6 депутатів від 5 партій.

      За відповідне рішення парламентарі проголосували в ході засідання підготовчої групи.

      Актуально: "Батьківщина" запропонувала кандидата на посаду віце-спікера: деталі

      Так, тимчасова президія Ради буде представлена такими депутатами:

      1. Дмитро Разумков – голова підготовчої депутатської групи – партія "Слуга народу";
      2. Руслан Стефанчук – від "Слуги народу";
      3. Юлія Іоффе – від "Опозиційної платформи – За життя";
      4. Андрій Кожем’якін – від ВО "Батьківщина";
      5. Михайло Забродський – від "Європейської Солідарності";
      6. Ярослав Железняк – від "Голосу".

      Увага! Тимчасова президія першої сесії Верховної Ради припиняє свою діяльність після обрання голови парламенту – спікера.

      Коли відбудеться перше засідання Ради? Перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня.
      На ньому мають проголосувати за остаточний склад президії. Посаду голови парламенту і першого заступника попередньо розділять між собою Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.
      Розширений порядок денний першого зібрання народних обранців поки не обговорювали.

      Рада фракції розміщення депутатів парламент
      Як розсадять депутатів за фракціями у новій Раді: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Жінка, яка збила хлопчика з мамою у Києві, виявилась тещею Притули і Хомутинніка
      сьогодні
      8407
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Руслан Стефанчук Дмитро Разумков Слуга народу Європейська солідарність Партія Голос Опозиційна платформа – За життя ВО Батьківщина
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Справи, через які сконфузились українські правоохоронців
      сьогодні , 14:29 Справи, через які сконфузились українські правоохоронців
      Тетяна Мартинюк 22
      Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати, – відверте інтерв'ю з українським військовим
      сьогодні , 12:00 Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати, – відверте інтерв'ю з українським військовим
      Катерина Петренко 1127
      Минское лицемерие: почему мир на Донбассе не наступает
      сьогодні , 11:07 Минское лицемерие: почему мир на Донбассе не наступает
      Павло Казарін 533
      Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      сьогодні , 09:11 Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      Інна Жолобович 1812
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 08:45 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 1900
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук