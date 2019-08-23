Нардепы определились со временным президиумом Рады: кто в него вошел – фамилии

Подготовительная группа из числа новоизбранных нардепов проголосовала за состав временного президиума парламента 9 созыва. Туда вошли 6 депутатов от 5 партий.

За соответствующее решение парламентарии проголосовали в ходе заседания подготовительной группы.

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Так, временный президиум Рады будет представлен такими депутатами:

Дмитрий Разумков – глава подготовительной депутатской группы партия "Слуга народа"; Руслан Стефанчук – от "Слуги народа"; Юлия Иоффе – от "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Андрей Кожемякин – от ВО "Батькивщина"; Михаил Забродский – от "Европейской Солидарности"; Ярослав Железняк – от "Голоса".

Внимание! Временный президиум первой сессии Верховной Рады прекращает свою деятельность после избрания главы парламента – спикера.

Когда состоится первое заседание Рады? Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва состоится 29 августа.

На нем должны проголосовать за окончательный состав президиума. Должность председателя парламента и первого заместителя предварительно разделят между собой Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.



Расширенную повестку дня первого собрания народных избранников пока не обсуждали.



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