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      Нардепы определились со временным президиумом Рады: кто в него вошел – фамилии

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      Верховная Рада
      Верховная Рада / Getty images

      Подготовительная группа из числа новоизбранных нардепов проголосовала за состав временного президиума парламента 9 созыва. Туда вошли 6 депутатов от 5 партий.

      За соответствующее решение парламентарии проголосовали в ходе заседания подготовительной группы.

      Актуально: "Батькивщина" предложила кандидата на пост вице-спикера: детали

      Так, временный президиум Рады будет представлен такими депутатами:

      1. Дмитрий Разумков – глава подготовительной депутатской группы партия "Слуга народа";
      2. Руслан Стефанчук – от "Слуги народа";
      3. Юлия Иоффе – от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
      4. Андрей Кожемякин – от ВО "Батькивщина";
      5. Михаил Забродский – от "Европейской Солидарности";
      6. Ярослав Железняк – от "Голоса".

      Внимание! Временный президиум первой сессии Верховной Рады прекращает свою деятельность после избрания главы парламента – спикера.

      Когда состоится первое заседание Рады? Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва состоится 29 августа.
      На нем должны проголосовать за окончательный состав президиума. Должность председателя парламента и первого заместителя предварительно разделят между собой Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

      Расширенную повестку дня первого собрания народных избранников пока не обсуждали.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Партия Голос Слуга народа Верховная Рада Дмитрий Разумков ВО Батькивщина Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность Руслан Стефанчук
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