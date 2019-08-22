07:11
23 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное изобретение РФ в космосе. Путин ищет снайперов
      Вєсті Кремля
      21:47, 22 августа
      Вести.UA: Особые отношения Зеленского и Супрун. Полторак сменил имидж
      Вєсті.UA
      20:37, 22 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, 21 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      "Батькивщина" предложила кандидата на пост вице-спикера: детали

      319 Читати новину українською

      На днях почти все партии отказались от кресла заместителя главы Верховной Рады. Только пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о своей готовности предложить кандидата на такую важную должность. Теперь же еще и политическая сила Юлии Тимошенко предложила кандидата на пост вице-спикера.

      Об этом сообщил новоизбранный народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин после подготовительного заседания народных депутатов.

      Читайте также: Пустое кресло вице-спикера: почему партии отказываются от руководящей должности

      Однако имя и фамилия человека, которого будут выдвигать на должность вице-спикера от "Батькивщины", до сих пор не известны.

      Завтра, если это будет утверждено, то мы сможем говорить об этом более конкретно,
      – сказал Кожемякин.

      Ранее представители "Европейской Солидарности" и "Голоса" отказались от должности вице-спикера. И единственной партией, представителю которой прочили это место, была "Оппозиционная платформа – За жизнб". Более того, даже существовала теория, согласно которой "Голос", и "Европейская Солидарность" хотят способствовать такой ситуации, чтобы вице-спикером был представитель "ОПЗЖ", возможно, Медведчук.


      Сколько мест в парламенте получат другие партии-победители / Инфографика 24 канала

       

      К слову, ранее в "Батькивщине" говорили о том, что партия собирается отказываться от кресла. Своего представителя в Раде хотят иметь и самовыдвиженцы. В кулуарах говорят о депутате 8 созыва с Волыни Ирине Костанкевич. В "Европейской Солидарности" свою кандидатуру еще не подавали. Хотя от должности и не отказывались. А вот окончательно не пожелали кресло вицеспикера в "Голосе".

      Должность председателя верховной Рады и первого заместителя предварительно займут Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук. Проголосовать за состав президиума должна Верховная Рада. Предварительно, это должно произойти уже 29 августа после торжественного заседания Рады. Расширенную повестку дня пока не обсуждали. Но депутаты уже начали говорить, что решение "Слуга народа" будет принимать самостоятельно, потому что, мол, коалиции не будет.

      Чем занимается вице-спикер в Верховной Раде? Вице-спикер является официальным заместителем и выполняет поручения главы ВР. Он заменяет его, если отсутствует первый заместитель. Кроме того, вице-спикер взаимодействует с судами, но это стало формальностью, так как суды после реформы больше не подконтрольны парламенту. Также этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращение депутатов в пятницу.

      blog_ava
      Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
      сегодня
      203
      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батькивщина Верховная Рада Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность Реформы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 22 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      День флага: самые интересные факты об украинском флаге
      сегодня , 06:09 День флага: самые интересные факты об украинском флаге
      Ірина Полицька 3118
      Главные новости 22 августа: обмен пленными с Россией "33 на 33", Богдан подал в суд на "Схемы"
      22 августа , 23:36 Главные новости 22 августа: обмен пленными с Россией "33 на 33", Богдан подал в суд на "Схемы"
      394
      Фестиваль вместо света, день оккупантской "тряпки" и 25 тысяч заложников: новости Крымнаша
      22 августа , 22:00 Фестиваль вместо света, день оккупантской "тряпки" и 25 тысяч заложников: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 691
      Как Украина несмотря на сопротивление и агрессию России получила признание в мире
      22 августа , 19:30 Как Украина несмотря на сопротивление и агрессию России получила признание в мире
      Антон Голобородько 365
      Я проиграл из-за бури, которую сам посеял, – Лещенко о поражении на выборах и Зеленском
      22 августа , 19:01 Я проиграл из-за бури, которую сам посеял, – Лещенко о поражении на выборах и Зеленском
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук