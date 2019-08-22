"Батькивщина" предложила кандидата на пост вице-спикера: детали

На днях почти все партии отказались от кресла заместителя главы Верховной Рады. Только пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о своей готовности предложить кандидата на такую важную должность. Теперь же еще и политическая сила Юлии Тимошенко предложила кандидата на пост вице-спикера.

Об этом сообщил новоизбранный народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин после подготовительного заседания народных депутатов.

Читайте также: Пустое кресло вице-спикера: почему партии отказываются от руководящей должности

Однако имя и фамилия человека, которого будут выдвигать на должность вице-спикера от "Батькивщины", до сих пор не известны.

Завтра, если это будет утверждено, то мы сможем говорить об этом более конкретно,

– сказал Кожемякин.

Ранее представители "Европейской Солидарности" и "Голоса" отказались от должности вице-спикера. И единственной партией, представителю которой прочили это место, была "Оппозиционная платформа – За жизнб". Более того, даже существовала теория, согласно которой "Голос", и "Европейская Солидарность" хотят способствовать такой ситуации, чтобы вице-спикером был представитель "ОПЗЖ", возможно, Медведчук.



Сколько мест в парламенте получат другие партии-победители / Инфографика 24 канала

К слову, ранее в "Батькивщине" говорили о том, что партия собирается отказываться от кресла. Своего представителя в Раде хотят иметь и самовыдвиженцы. В кулуарах говорят о депутате 8 созыва с Волыни Ирине Костанкевич. В "Европейской Солидарности" свою кандидатуру еще не подавали. Хотя от должности и не отказывались. А вот окончательно не пожелали кресло вицеспикера в "Голосе".

Должность председателя верховной Рады и первого заместителя предварительно займут Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук. Проголосовать за состав президиума должна Верховная Рада. Предварительно, это должно произойти уже 29 августа после торжественного заседания Рады. Расширенную повестку дня пока не обсуждали. Но депутаты уже начали говорить, что решение "Слуга народа" будет принимать самостоятельно, потому что, мол, коалиции не будет.

Чем занимается вице-спикер в Верховной Раде? Вице-спикер является официальным заместителем и выполняет поручения главы ВР. Он заменяет его, если отсутствует первый заместитель. Кроме того, вице-спикер взаимодействует с судами, но это стало формальностью, так как суды после реформы больше не подконтрольны парламенту. Также этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращение депутатов в пятницу.