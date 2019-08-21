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      Пустое кресло вице-спикера: почему партии отказываются от руководящей должности

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      Почти все партии отказались от кресла заместителяглавы Верховной Рады. Свою кандидатуру готовы предложить только в пророссийской "Оппозиционной платформе".

       "Голос" едва преодолел проходной барьер, однако теперь отказывается от единственной предложенной руководящей должности.

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      "Должность вице-спикера, несмотря на то, что "Слуга народа" не планирует перераспределять полномочий, фактически не несет содержательных полномочий", – сказал новоизбранный народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

      голос верховна рада віце-спікер
      "Голос" отказался от должности вице-спикера

      Функции вице-спикера Верховной Рады:

      1. официально заместитель выполняет поручения председателя;
      2. заменяет его, если отсутствует первый заместитель;
      3. взаимодействует с судами, но это стало формальностью: суды после реформы больше не подконтрольны парламенту;
      4. обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады: а этим занимается департамент аппарата;
      5. на практике вице-спикер – зачитывает обращение депутатов в пятницу.

      "Если бы по логике демократической, предлагалась бы должность по крайней мере первого заместителя, который обладает существенно большими полномочиями, я думаю, дискуссия была бы более основательная", – отметил Юрчишин.

      От должности отказались также в "Европейской солидарности" и "Батькивщине".

      Они не хотят быть в этой конфигурации рядом. Они ни власть, ни, пока что, оппозиция. Потому что они не определились в этой системе координат между властью и оппозицией, именно поэтому они пока что отказываются от этой должности,
      – объяснил директор политико-правовых программ "Центра Разумкова" Юрий Якименко.

      Зато об этом месте мечтают в "Оппозиционный платформе – За жизнь". Хотя убеждают, не делегировать кума российского президента Путина Виктора Медведчука. Однако для "Оппозиционный платформы" это не столько желание получить кусок желаемой власти, сколько шанс легализовать свою пророссийскую силу в украинской политике.

      опозиційна платформа"Оппозиционные платформе" нужна руководящая должность

      Чисто с точки зрения картинки может это будет раздражающий фактор, кто бы от "Оппозиционного платформы" не занял кресло вице-спикера, реального влияния на работу парламента он не окажет,
      – заверил политический обозреватель Милан лелич.

      Вместе с тем не стоит исключать, что отказ большинства партий от кресла вице-спикера может быть и кулуарной игрой политиков – чтобы продемонстрировать, что "Слуга народа" готовы сотрудничать с "Оппозиционные платформой".

      Однако, формально все зависит от того, проголосует ли большинство "Слуги народа" за представителя Медведчука. Если нет – может случиться, что весь президиум будет состоять исключительно из депутатов партии власти.

      верховна рада перше засідання
      Как разместят фракции в Верховной Раде / инфографика 24 канал

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости политики Верховная Рада Слуга народа Партия Голос Оппозиционная платформа – За жизнь
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