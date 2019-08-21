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      Первое заседание новой Рады: как будет происходить торжественное собрание

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      До торжественного заседания осталась лишь неделя – 29 августа новоизбранные новички и старые политики зайдут под купол и начнут принимать решения. Уже известно, что торжества объединят с полноценным рабочим днем.

      Как будет происходить торжественное заседание

      На торжественное заседание уже пригласили дипломатов, ученых, в том числе Бориса Патона – президента национальной Академии наук.

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      Уже в следующий четверг, 29 августа, народные избранники послушают гимн Украины в исполнении хора Веревки, затем самый старший новоизбранный депутат зачитает присягу и Дмитрий Разумков откроет заседание.

      Предложит ли команда Слуг новые фишечки в классическую процедуру – увидим уже через неделю.

      Как рассадят депутатов

      "Слуга народа" впереди, все остальные – позади. Это наиболее вероятная карта мест в зале парламента. Еще до торжественного заседания народные избранники выбирают стулья. Ведь от того, кто будет сидеть впереди много зависит.

      Например, смогут оппоненты заблокировать президиум, когда необходимо парализовать работу парламента. Поэтому, "слуги" будут сидеть впереди.

      верховна рада слуга народу перше засідання
      Как разместят фракции в Верховной Раде / инфографика 24 канал

      Как разделят должности

      "Мы предложим свое видение руководства, председателей, заместителей, первых заместителей и заместителей комитетов, исходя из той пропорции, что представителей политической партии "Слуга народа" в будущем парламенте девятого созыва будет 60%", – отметил председатель партии Дмитрий Разумков.

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      Партия президента "Слуга народа" будет иметь 254 мандата. Им никто больше не нужен ни для принятия решений, формирования правительства, и комитетов.

      С будущим премьером в партии уже почти определились. В четвертую группу кандидатов входят:

      1. двое чиновников из "Нафтогаза" – председатель правления Андрей Коболев и исполнительный директор Юрий Витренко.
      2. заместитель председателя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук,
      3. представитель Международного валютного фонда Владислав Рашкован.

      Определились и с должности нового генпрокурора – им, вероятно, станет Руслан Рябошапка.

      рябошапко слуга народу
      Что известно о Руслане Рябошапке

      Этот вопрос не совсем скромный и корректный. Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генпрокурора, если это произойдет. То есть я не могу говорить, что эта работа будет доставлять мне дискомфорт и с тем, что буду чувствовать себя не на своем месте. Этого нет,
      – сказал заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка.

      Видео полного интервью с Рябошапкой:

      Первый законопроект

      А первыми решениями новой Рады будет не снятие депутатской неприкосновенности, и также – не закон об импичменте. "Слуги народа" считают главными задачами: закон про обличителей коррупции, то есть о финансовой награде людям, которые сообщат властям о коррупции чиновников, и закон об ответственности за незаконное обогащение, который отменил суд.

      Я лично возлагаю большие надежды, что закон про обличителей, в частности о материальном вознаграждении для обличителей коррупции до 10% от нанесенного государству ущерба будет принят в первые недели,
      – заявила новоизбранный депутат "Слуга народа" Галина Янченко.

      Амбициозные планы новой коалиции, которая скорее всего будет состоять из одной партии, "Слуга народа" может воплотить сразу после принятия присяги – 29 августа.

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      Теги: Новости политики Верховная Рада Слуга народа Открытие Верховной Рады Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
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