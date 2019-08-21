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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Перше засідання нової Ради: як відбуватиметься урочисте зібрання

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      До урочистого засідання залишився лише тиждень – 29 серпня новообрані новачки та старі політики зайдуть під купол і почнуть ухвалювати рішення. Вже відомо, що урочистості поєднають з повноцінним робочим днем.

      Як відбуватиметься урочисте засідання

      На урочисте засідання вже запросили дипломатів, науковців, зокрема й Бориса Патона – президента національної Академії наук.

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      Вже наступного четверга, 29 серпня, народні обранці послухають гімн України у виконанні хора Верьовки, потім найстарший новообраний депутат зачитає присягу і Дмитро Разумков відкриє засідання.

      Чи запропонує команда Слуг нові фішечки в класичну процедуру – побачимо вже за тиждень.

      Як розсадять депутатів

      "Слуга народу" попереду, всі інші – позаду. Це найімовірніша карта місць у залі парламенту. Ще до урочистого засідання народні обранці обирають стільці. Адже, від того, хто сидітиме попереду залежить багато.

      Наприклад, чи зможуть опоненти заблокувати президію, коли необхідно паралізувати роботу парламенту. Тож, "слуги" сидітимуть попереду.

      верховна рада слуга народу перше засідання
      Як розмістять фракції у Верховній Раді / інфографіка 24 канал

      Як розділять посади

      "Ми запропонуємо своє бачення щодо керівництва, голів, заступників, перших заступників та заступників комітетів, виходячи з тієї пропорції, що представників політичної партії "Слуга народу" в майбутньому парламенті дев'ятого скликання буде 60%", – зазначив голова партії Дмитро Разумков.

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      Партія президента "Слуга Народу" матиме 254 мандати. Їм ніхто більше не потрібен ані для прийняття рішень, формування уряду, та комітетів.

      Із майбутнім прем'єром у партії вже майже визначились. У четверне гроно кандидатів входять:

      1. двоє чиновників з "Нафтогазу" – голова правління Андрій Коболєв та виконавчий директор Юрій Вітренко.
      2. заступник голови Офісу Президента з економічних питань Олексій Гончарук,
      3. представник міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован.

      Визначились і з посадою нового генпрокурора – ним, ймовірно, стане Руслан Рябошапка.

      рябошапко слуга народу
      Що відомо про Руслана Рябошапку

      Це запитання не зовсім скромне і коректне. Я не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді генпрокурора, якщо це відбудеться. Тобто я не можу говорити, що ця робота доставлятиме мені дискомфорт і з тим що відчуватиму себе не на своєму місці. Цього немає,
      – сказав заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка.

      Відео повного інтерв'ю з Рябошапкою:

      Перший законопроект

      А першими рішеннями нової Ради буде не зняття депутатської недоторканості, і також – не закон про імпічмент. "Слуги народу" вважають головними задачами: закон про викривачів корупції, тобто про фінансову нагороду людям, що повідомлять владу про корупцію чиновників, та закон про відповідальність про незаконне збагачення, який скасував суд.

      Я особисто покладаю великі надії, що закон провикривачів, зокрема про матеріальну винагороду для вкривачів корупції до 10% від завданих державі збитків буде прийнятий в перші тижні,
      – заявила новообрана депутатка "Слуга народу" Галина Янченко.

      Амбітні плани нової коаліції, яка скоріш за все буде складатись з однієї партії, "Слуга Народу "може втілити одразу після прийняття присяги – 29 серпня.

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      Теги: Новини політики Слуга народу Відкриття Верховної Ради Верховна Рада Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
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