За великим рахунком, мав би вибачитися президент, – Давидюк про скандал з Бужанським

Багатьма представниками влади інституція свободи слова відсувається в маргінес. Багато в чому це пояснюється низькою політичною культурою. Інколи навіть поганою вихованістю.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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За його словами, Максим Бужанський та Олександр Дубінський – це публічні історії і вони не єдині.

За них, по великому рахунку, мав би вибачитися президент і заступитися за журналіста. Це було б справедливо. Це було б по-лідерськи. Якщо ти лідер країни, своєї партії, як мінімум, ідейний натхненник і наставник, то за журналіста треба було б заступитися,

– сказав Давидюк.

У 2018 році Володимир Зеленський, коли ще не був президентом, запустив у Facebook флешмоб #ідітьус*аку. Його тоді обурила реакція народного депутата Олега Барни, який в нецензурній формі звернувся до журналіста в стінах Верховної Ради України.

"Проте, я не хотів би, щоб політики заступалися за журналістів. Це низько, якась другосортність. Насправді, треба створити умови, щоб журналіст був апріорі захищений. Коли змінюється власник ЗМІ, то найбільше, що може зробити журналіст – це звільнитися", – додав політолог.

Повинно бути навпаки, журналіст повинен себе вільно почувати. Проте може влаштовуватися суспільний, фінансовий та правоохоронний тиск. Це не 90-ті роки, коли журналістам при Кучмі пістолети роздавали, але все одно цей тиск залишається,

– запевнив Давидюк.

Чому Максим Бужанський обізвав журналістку?

Новообраний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею". Його образило, що медійниця під час інтерв'ю з лідером "Слуги народу" Дмитром Разумковим сказала, що Бужанський ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича.

У свою чергу журналістка написала, що відповідати Бужанському не буде, бо це "як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який нагадив вам на рукав пальто". У партії його слова назвали неприпустимими, але при цьому політсила закликала ЗМІ утримуватися від оціночних суджень щодо нардепів.

Однопартієць Бужанського Олександр Дубінський підтримав його.

Зустрілися з депутатом Бужанським. Зустріч проходила саме так, як її описують журналісти НВ: "понастальгували за СРСР, згадали Януковича" і, як заповідав Петро Олексійович, почитали телеграм канал Портнова. Тремтіть, бандерлоги,

– написав Дубінський у своєму Telegram.

Також Дубінський назвав себе, Бужанського і главу партії Слуга народу Дмитра Разумкова "єдиними серйозними депутатами" в новому парламенті і пошкодував, що в Верховну Раду не балотувався ексзаступник голови Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.