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      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Тиск на журналістів – це небезпечна гра, – експерт про висловлювання Бужанського

      Актуальне інтерв'ю 150 Читать новость на русском

      Про "слугу народу" Максима Бужанського, який обізвав журналістку "Нового времени" тупою вівцею, зустріч Володимира Зеленського з Біньяміном Нетаньяху та візит Володимира Путіна до Франції – про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач журналу "Новое Время" Іван Верстюк.

      "Слуга народу" проти журналістки

      – Цей додаток до вибачення – це абсурд, мовляв, реакція Максима Бужанського є у якомусь сенсі логічною. Що ж тут логічного, якщо ти просто ображаєш людину.

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      – Мені здається, партія "Слуга народу" та Максим Бужанський відверто зазналися на своїх успіхах. На тому, що у них монобільшість – вперше в історії українського парламентаризму. Проте вони забувають, що Україна – це розвиткова демократія, де рейтинг ділиться на 10, завдяки лише одному посту в Facebook чи одному великому журналістському розслідуванні.

      Хто такий Максим Бужанський?Блогер, який потрапив до нового парламенту по 25-му округу в Дніпрі. Бужанський відкрито критикує події Євромайдану і не приховує, що 10 років назад голосував за "Партію регіонів". Віктора Януковича він вважає хоч і не найвдалішим, але легітимним президентом, а 9 травня – справжнім святом.

      – Цей медовий місяць, який вже триває у "Слуги народу", він рано чи пізно закінчиться і погрожувати журналістам, чинити на них тиск – це дуже небезпечна гра, яка вже багатьох українських політиків згубила.

      Реакція "Слуги народу" на поведінку Максима Бужанського:

      – В мене вже була зустріч з представниками ОБСЄ, які стурбовані свободою для діяльності медіа в Україні. Це сталося після того, як голова Офісу Президента Андрій Богдан, сказав, що "Слузі народу" журналісти для спілкування з країною непотрібні. Тому вся медійна спільнота повинна встати на захист ключових цінностей журналістики, її свободи і права говорити правду про владу і називати речі своїми іменами.

      Чому Максим Бужанський обізвав журналістку?

      Бужанського образило, що журналістка Ольга Духнич під час інтерв'ю з лідером "Слуги народу" Дмитром Разумковим сказала, що Максим Бужанський ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича. У свою чергу журналістка написала, що відповідати Бужанському не буде, бо це "як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який нагадив вам на рукав пальто".

      Зустріч Путіна та Макрона

      – У літній резиденції французького президента на Лазуровому узбережжі Франції розпочнеться зустріч Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним. Російські ЗМІ пишуть, що очільник Кремля сподівається домогтися скасування європейських санкцій, запроваджених у відповідь на російську агресію на сході України.

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      – Я спілкувався з дипломатами українського Міністерства зовнішніх справ і вони розповіли, що французький президент Еммануель Макрон розглядає можливість зняття санкцій ЄС з Росії. Я думаю, що одна з тем, яку він обговорюватиме з Путіним, це те, що Росія може дати в обмін на зняття санкцій. Що вона може запропонувати реально, а не просто пообіцяти чи задекларувати.

      путін макрон
      Володимир Путін та Еммануель Макрон

      – Я не думаю, що Путін наразі налаштований на якісь поступки. В нього самого зараз складна ситуація через протести з приводу виборів до московської міської думи. Тому Путіну потрібно повернути українське питання до порядку денного росіян. Повернути зовнішню політику, щоб росіяни менше помічали корупцію та тоталітаризм в своїй власній державі.

      Зустріч Зеленського та Нетаніяху

      Деякі експерти мали очікування, що Біньямін Нетаньяху стане переговорником між Україною та Росією, але тема війни на зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Ізраїля взагалі не піднімалася.

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      На це журналіст Іван Верстюк у прямому ефірі 24 каналу відповів, що роль можливого посередника між Україною та Росією в ще одному геополітичному конфлікті є надто складна для посади прем’єр-міністра Ізраїля.

      – Це складні терези щодо ризиків та переваг для Ізраїлю. До того ж, Нетаньяху приїхав до України на негативному новинному фоні для себе – його країна не впустила двох депутаток Конгресу США, за що отримав багато критики.

      – Я думаю, що Президент України Володимир Зеленський хоче показати світові, що українська дипломатія може бути не тільки на тему війни, а й на тему торгівлі, бізнесу, інвестицій тощо. Аби світ розумів, що Україна – це не тільки війна, а й економіка та інші речі.

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      Теги: Новини України ЗМІ Журналісти Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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