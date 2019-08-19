Давление на журналистов – это опасная игра, – эксперт о высказываниях Бужанского

О "слуге народа" Максиме Бужанском, который обозвал журналистку "Нового времени" тупой овцой, встрече Владимира Зеленского с Биньямин Нетаньяху и визие Владимира Путина во Францию – об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политический обозреватель журнала "Новое Время" Иван Верстюк.

"Слуга народа" против журналистки

– Это дополнение к извинению – это абсурд, мол, реакция Максима Бужанского в каком-то смысле логичная. Что тут логичного, если ты просто оскорбляешь человека.

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– Мне кажется, партия "Слуга народа" и Максим Бужанский откровенно зазнались на своих успехах. На том, что у них монобольшинство – впервые в истории украинского парламентаризма. Однако они забывают, что Украина – это демократия развития, где рейтинг делится на 10, благодаря лишь одному посту в Facebook или одному большому журналистскому расследованию.

Кто такой Максим Бужанский?Блогер, который попал в новый парламент по 25-му округу в Днепре. Бужанский открыто критикует события Евромайдана и не скрывает, что 10 лет назад голосовал за "Партию регионов". Виктора Януковича он считает хотя и не самым удачным, но легитимным президентом, а 9 мая – настоящим праздником.

– Этот медовый месяц, который уже идет у "Слуги народа", он рано или поздно закончится и угрожать журналистам, оказывать на них давление – это очень опасная игра, которая уже многих украинских политиков потеряла.

Реакция "Слуги народа" на поведение Максима Бужанского:

– У меня уже была встреча с представителями ОБСЕ, которые обеспокоены свободой для деятельности СМИ в Украине. Это произошло после того, как Андрей Богдан председатель Офиса Президента, сказал, что Слуге народа журналисты для общения со страной не нужны. Поэтому все медийное сообщество должно встать на защиту ключевых ценностей журналистики, ее свободы и права говорить правду о власти и называть вещи своими именами.

Почему Максим Бужанский обозвал журналистку?

Бужанского оскорбило, что журналистка Ольга Духнич во время интервью с лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым сказала, что Максим Бужанский ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича. В свою очередь журналистка написала, что отвечать Бужанскому не будет, потому что это "как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто".

Встреча Путина и Макрона

– В летней резиденции французского президента на Лазурном побережье Франции начнется встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Российские СМИ пишут, что глава Кремля надеется добиться отмены европейских санкций, введенных в ответ на российскую агрессию на востоке Украины.

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– Я общался с дипломатами украинского Министерства иностранных дел и они рассказали, что французский президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность снятия санкций ЕС с России. Я думаю, что одна из тем, которую он будет обсуждать с Путиным, это то, что может дать в обмен на снятие санкций. Что она может предложить реально, а не просто пообещать или задекларировать.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

– Я не думаю, что Путин сейчас настроен на какие-то уступки. У него самого сейчас сложная ситуация из-за протестов по поводу выборов в московскую городскую думу. Поэтому Путину нужно вернуть украинский вопрос в повестку дня россиян. Вернуть внешнюю политику, чтобы россияне меньше замечали коррупцию и тоталитаризм в своей собственной стране.

Встреча Зеленского и Нетанияху

У некоторых экспертов были ожидания, что Биньямин Нетаньяху станет переговорщиком между Украиной и Россией, но тема войны на встрече Зеленского с премьер-министром Израиля вообще не поднималась.

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На это журналист Иван Верстюк в прямом эфире 24 канала ответил, что роль возможного посредника между Украиной и Россией в еще одном геополитическом конфликте слишком сложная для должности премьер-министра Израиля.

– Это сложные весы относительно рисков и преимуществ для Израиля. К тому же, Нетаньяху приехал в Украину на негативном новостном фоне для себя – ее страна не впустила двух депутаток Конгресса США, за что получил много критики.

– Я думаю, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет показать миру, что украинская дипломатия может быть не только на тему войны, но и на тему торговли, бизнеса, инвестиций. Чтобы мир понимал, что Украина – это не только война, но и экономика и другие вещи.